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Шахтар має намір підписати футболіста топової європейської збірної — це дорогий гравець

22 січня 2024 21:56
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар має намір підписати футболіста топової європейської збірної — це дорогий гравець
Мартін Батуріна. Фото: Matija Habljak/PIXSELL
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" шокував трансфером бразильця Кевіна за 15 млн євро. Проте, не встигло пройти й тижні, як "гірники" можуть побити цей січневий трансферний рекорд.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, клуб може підписати футболіста збірної Хорватії.

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Зазначимо, що у поточному чемпіонаті України клуб йде на четвертій позиції, хоч і має три очки відставання від "Кривбасу" та "Дніпра-1", але вони мають два матчі в запасі.

"Шахтарю" цікавий новий Модріч

За інформацією джерела, "гірники" зацікавлені у 20-річному хорватському атакувальному півзахиснику загребського "Динамо" Мартіні Батуріні.

Хорват, якого називають новим Модрічем, є основним півзахисником свого клубу та залучався до матчів за національну збірну Хорватії.

Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 18 млн євро. Ймовірно, за Батуріна доведеться виплатити 25-30 млн євро.

У поточному сезоні Батуріна провів 26 матчів, у яких він забив два голи та зробив дві гольові передачі.

Зазначимо, що у топових європейських чемпіонатах також дуже багато претендентів на хорватського футболіста.

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