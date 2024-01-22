Воробей розповів, чому Судаков досі грає за Шахтар

Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей прокоментував сагу з трансфером Георгія Судакова із "Шахтаря". Донецький клуб відкинув щедру пропозицію "Наполі" щодо гравця.

Воробей пояснив, чого добивається "Шахтар", в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна".

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До закриття зимового трансферного вікна-2024 залишилося трохи понад тиждень. "Шахтар" так і не продав Георгія Судакова, хоча отримав одразу кілька пропозицій від закордонних клубів. Італійський "Наполі" хотів підписати українця за 40 млн євро.

Судаков, Егіналдо та Срна під час зимових зборів. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Майбутнє Судакова у "Шахтарі"

Ексфорвард "гірників" та збірної України Андрій Воробей вважає, що український клуб розраховує отримати більш вигідну пропозицію щодо Георгія Судакова. "Шахтарю" нікуди поспішати, оскільки півзахисник пов'язаний із "гірниками" довгостроковим контрактом.

Воробей зазначив, що для Судакова дуже важливо обрати правильний клуб, який підходить йому за стилем гри. В іншому випадку хавбек може повторити долю Михайла Мудрика, якому досі важко проявити себе у "Челсі".

За словами експерта, Судаков має припинити думати про те, наскільки великі гроші пропонують за нього закордонні клуби. Кар'єра Георгія тільки починається, і йому потрібно багато працювати для того, щоб ігровий прогрес не зупинився.

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