Воробей рассказал, почему Судаков до сих пор играет за Шахтер

Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал сагу с трансфером Георгия Судакова из "Шахтера". Донецкий клуб отверг щедрое предложение "Наполи" по игроку.

Воробей объяснил, чего добивается "Шахтер", в интервью "Спорт-Экспресс Украина".

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До закрытия зимнего трансферного окна-2024 осталось чуть больше недели. "Шахтер" так и не продал Георгия Судакова, хотя получил сразу несколько предложений от зарубежных клубов. Итальянский "Наполи" хотел подписать украинца за 40 млн евро.

Судаков, Эгиналдо и Срна во время зимних сборов. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Будущее Судакова в "Шахтере"

Экс-форвард "горняков" и сборной Украины Андрей Воробей считает, что украинский клуб рассчитывает получить более выгодное предложение по Георгию Судакову. "Шахтеру" некуда спешить, поскольку полузащитник связан с "горняками" долгосрочным контрактом.

Воробей отметил, что для Судакова очень важно выбрать правильный клуб, который подходит ему по стилю игры. В другом случае хавбек может повторить судьбу Михаила Мудрика, которому до сих пор сложно проявить себя в "Челси".

По словам эксперта, Судаков должен перестать думать о том, насколько большие деньги предлагают за него зарубежные клубы. Карьера Георгия только начинается, и ему необходимо много работать для того, чтобы игровой прогресс не остановился.

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