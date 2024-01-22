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Воробей рассказал, почему Судаков до сих пор играет за Шахтер

22 января 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Воробей рассказал, почему Судаков до сих пор играет за Шахтер
Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал сагу с трансфером Георгия Судакова из "Шахтера". Донецкий клуб отверг щедрое предложение "Наполи" по игроку. 

Воробей объяснил, чего добивается "Шахтер", в интервью "Спорт-Экспресс Украина". 

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До закрытия зимнего трансферного окна-2024 осталось чуть больше недели. "Шахтер" так и не продал Георгия Судакова, хотя получил сразу несколько предложений от зарубежных клубов. Итальянский "Наполи" хотел подписать украинца за 40 млн евро. 

Шахтер Донецк
Судаков, Эгиналдо и Срна во время зимних сборов. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Будущее Судакова в "Шахтере" 

Экс-форвард "горняков" и сборной Украины Андрей Воробей считает, что украинский клуб рассчитывает получить более выгодное предложение по Георгию Судакову. "Шахтеру" некуда спешить, поскольку полузащитник связан с "горняками" долгосрочным контрактом. 

Воробей отметил, что для Судакова очень важно выбрать правильный клуб, который подходит ему по стилю игры. В другом случае хавбек может повторить судьбу Михаила Мудрика, которому до сих пор сложно проявить себя в "Челси". 

По словам эксперта, Судаков должен перестать думать о том, насколько большие деньги предлагают за него зарубежные клубы. Карьера Георгия только начинается, и ему необходимо много работать для того, чтобы игровой прогресс не остановился. 

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

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Георгий Судаков

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