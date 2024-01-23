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Захисник Динамо перебуває на перегляді у Шахтарі

23 січня 2024 15:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Захисник Динамо перебуває на перегляді у Шахтарі
Лацабідзе у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" вивчає доцільність посилення складу захисником, права якого належать "Динамо". Лука Лацабідзе може підписати контракт із "гірниками".

Вихованець "Динамо" (Тбілісі) тренується у складі "Шахтаря", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Терикон".

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Головний тренер "гірників" Марино Пушич підтвердив, що на перегляді у клубі перебувають декілька молодих футболістів. Одним із них є 19-річний Лука Лацабідзе з тбіліського "Динамо".

Лука Лацабідзе
Лука Лацабідзе у "Динамо". Фото: instagram.com/fcdinamotbilisi/

Що відомо про Лацабідзе

Молодий футболіст здатний зіграти ліворуч і праворуч у центрі оборони. Його орієнтовна трансферна вартість складає 150 тисяч євро. Маріно Пушич задоволений грою захисника на зборах команди.

Наступний контрольний спаринг "гірників" заплановано на 25 січня. Суперником української команди стане "Лех" із Польщі. Наставник "Шахтаря" перевірить у цьому протистояння кілька молодих футболістів, включаючи Цуканова, Очеретька та Лацабідзе.

Нагадаємо, Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

"Баварія", "Реал" та "Барселона" цікавляться одним і тим же тренером

"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.

Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули. 

"Реал" хоче купити лідера "Жирони" під час чемпіонських перегонів.

спорт
футбол
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