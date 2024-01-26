Динамо знайшло у Польщі нового центрального захисника
Керівництво київського "Динамо" продовжує пошуки нового центрального захисника. Найближчим часом футболістом українського клубу може стати румунський футболіст.
Вірджіл Гіце став основним кандидатом на перехід до "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал спортивного журналіста Петра Слонки.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський попросив президента клубу Ігоря Суркіса посилити склад команди перед другою частиною сезону в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). "Біло-синім" потрібен ще один універсальний, фізично потужний центральний захисник. Клуб займається розв'язанням трансферної проблеми.
Кандидат на перехід до "Динамо"
Київський клуб зацікавився румунським захисником польської "Краковії" Вірджилом Гіце. Контракт 25-річного футболіста зі "смугастими" діє до літа 2026 року, а його трансферна вартість становить понад мільйон євро. Однак це не зупиняє "Динамо", яке готується до переговорів щодо гравця.
Вірджіл Гіце є вихованцем Академії Георге Хаджі. Він перейшов до "Краковії" з румунського "Фарула" у 2022 році за 1,2 млн євро. У сезоні 2023/2024 захисник зіграв 13 поєдинків у всіх турнірах та записав на свій рахунок три голи.
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