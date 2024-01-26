Динамо знайшло у Польщі нового центрального захисника

Вірджіл Гіце святкує гол. Фото: instagram.com/ghita.virgil/

Керівництво київського "Динамо" продовжує пошуки нового центрального захисника. Найближчим часом футболістом українського клубу може стати румунський футболіст.

Вірджіл Гіце став основним кандидатом на перехід до "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал спортивного журналіста Петра Слонки.

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Вірджіл Гіце на тренуванні. Фото: instagram.com/ghita.virgil/

Кандидат на перехід до "Динамо"

Київський клуб зацікавився румунським захисником польської "Краковії" Вірджилом Гіце. Контракт 25-річного футболіста зі "смугастими" діє до літа 2026 року, а його трансферна вартість становить понад мільйон євро. Однак це не зупиняє "Динамо", яке готується до переговорів щодо гравця.

Вірджіл Гіце є вихованцем Академії Георге Хаджі. Він перейшов до "Краковії" з румунського "Фарула" у 2022 році за 1,2 млн євро. У сезоні 2023/2024 захисник зіграв 13 поєдинків у всіх турнірах та записав на свій рахунок три голи.

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