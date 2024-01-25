Баварія звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером

Томас Тухель під час матчу "Баварії". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Серія невдалих результатів "Баварії" та непереконлива гра команди призвели до того, що керівництво клубу зібралося достроково звільнити головного тренера команди. Томас Тухель доопрацює до кінця сезону та залишить клуб.

Мюнхенці вже ведуть переговори з іншим наставником, повідомляє Bild.

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Томаса Тухеля призначили головним тренером "Баварії" навесні 2023 року. Німецькому фахівцю вдалося у напруженій боротьбі з "Боруссією" (Дортмунд) виграти Бундеслігу, проте експерти та вболівальники критикували гру його команди й минулого, і нинішнього сезону.

Хабі Алонсо на чолі "Баєра". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Після 18 турів "Баварія" посідає другий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з футболу. Мюнхенці відстають від "Баєра" на чотири очки. У грі команди Томаса Тухеля немає покращень, і керівництво клубу вирішило звільнити наставника наприкінці сезону з виплатою компенсації.

Хто стане новим тренером "Баварії"

Томас Тухель отримає можливість завершити сезон на "Альянц Арені" та виграти з командою трофеї. Але при цьому клуб уже веде переговори з перспективним фахівцем, який має стати новим наставником "Баварії".

Згідно з інформацією німецьких журналістів, йдеться про Хабі Алонсо з "Баєра", який впевнено лідирує у турнірній таблиці. Контракт іспанця з "фармацевтами" діє до літа 2026-го року, тож "Баварії" доведеться заплатити відступні за 42-річного фахівця.

Сам Хабі Алонсо не заперечує ідеї спробувати сили в топклубі. Його єдиною умовою була можливість завершити сезон із "Баєром" та спробувати виграти чемпіонський титул.

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