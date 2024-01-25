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Бавария увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером

25 января 2024 16:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером
Томас Тухель во время матча "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Серия неудачных результатов "Баварии" и неубедительная игра команды привели к тому, что руководство клуба собралось досрочно уволить главного тренера команды. Томас Тухель доработает до конца сезона и покинет клуб. 

Мюнхенцы уже ведут переговоры с другим наставником, сообщает Bild

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Томаса Тухеля назначили главным тренером "Баварии" весной 2023-го года. Немецкому специалисту удалось в напряженной борьбе с "Боруссией" (Дортмунд) выиграть Бундеслигу, однако эксперты и болельщики критиковали игру его команды и в прошлом, и в нынешнем сезоне.

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо во главе "Байера". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

После 18 туров "Бавария" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. Мюнхенцы отстают от "Байера" на четыре очка. В игре команды Томаса Тухеля нет улучшений, и руководство клуба приняло решение уволить наставника в конце сезона с выплатой компенсации. 

Кто станет новым тренером "Баварии" 

Томас Тухель получит возможность завершить сезон на "Альянц Арене" и выиграть с командой трофеи. Но при этом клуб уже ведет переговоры с перспективным специалистом, который должен стать новым наставником "Баварии". 

Согласно информации немецких журналистов, речь идет о Хаби Алонсо из "Байера", который уверенно лидирует в турнирной таблице. Контракт испанца с "фармацевтами" действует до лета 2026-го года, так что "Баварии" придется заплатить отступные за 42-летнего специалиста. 

Сам Хаби Алонсо не возражает против идеи попробовать силы в топ-клубе. Его единственным условием была возможность завершить сезон с "Байером" и попробовать выиграть чемпионский титул. 

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спорт
футбол
Бавария
тренер
Томас Тухель
Хаби Алонсо

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