Бавария увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером

Томас Тухель во время матча "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Серия неудачных результатов "Баварии" и неубедительная игра команды привели к тому, что руководство клуба собралось досрочно уволить главного тренера команды. Томас Тухель доработает до конца сезона и покинет клуб.

Мюнхенцы уже ведут переговоры с другим наставником, сообщает Bild.

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Томаса Тухеля назначили главным тренером "Баварии" весной 2023-го года. Немецкому специалисту удалось в напряженной борьбе с "Боруссией" (Дортмунд) выиграть Бундеслигу, однако эксперты и болельщики критиковали игру его команды и в прошлом, и в нынешнем сезоне.

Хаби Алонсо во главе "Байера". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

После 18 туров "Бавария" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. Мюнхенцы отстают от "Байера" на четыре очка. В игре команды Томаса Тухеля нет улучшений, и руководство клуба приняло решение уволить наставника в конце сезона с выплатой компенсации.

Кто станет новым тренером "Баварии"

Томас Тухель получит возможность завершить сезон на "Альянц Арене" и выиграть с командой трофеи. Но при этом клуб уже ведет переговоры с перспективным специалистом, который должен стать новым наставником "Баварии".

Согласно информации немецких журналистов, речь идет о Хаби Алонсо из "Байера", который уверенно лидирует в турнирной таблице. Контракт испанца с "фармацевтами" действует до лета 2026-го года, так что "Баварии" придется заплатить отступные за 42-летнего специалиста.

Сам Хаби Алонсо не возражает против идеи попробовать силы в топ-клубе. Его единственным условием была возможность завершить сезон с "Байером" и попробовать выиграть чемпионский титул.

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