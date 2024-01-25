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Шевченко официально назначен новым главой украинского футбола

25 января 2024 13:30
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко официально назначен новым главой украинского футбола
Новый президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В "Доме футбола" в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола (УАФ) был избран новый президент организации. Бывший глава УАФ Андрей Павелко не смог присутствовать на мероприятии, поскольку находится в следственном изоляторе как подозреваемые в совершении коррупционных преступлениях.

Новым главой УАФ назначен легенда украинского футбола и бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Шевченко был единственным кандидатом на должность президента УАФ, поскольку его выдвинула на должность рекордное количество членов организации.

Шевченко — новый президент УАФ

Согласно с регламентом УАФ, новый президент организации избирался методом голосования делегатов. Когда же речь дошла до вопроса №1 на Конгрессе, то за Шевченко проголосовали все прибывшие 93 члена УАФ. Никто не голосовал против и не воздержался.

Должность первого вице-президента УАФ занял юрист Павел Бойчук.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко стали вице-президентами УАФ.

Напомним, "Динамо" купит в "Кривбассе" конкурента для Попова и Дячука. 

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футбол
Андрей Шевченко
УАФ
УПЛ

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