Шевченко официально назначен новым главой украинского футбола

Новый президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

В "Доме футбола" в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола (УАФ) был избран новый президент организации. Бывший глава УАФ Андрей Павелко не смог присутствовать на мероприятии, поскольку находится в следственном изоляторе как подозреваемые в совершении коррупционных преступлениях.

Новым главой УАФ назначен легенда украинского футбола и бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Шевченко был единственным кандидатом на должность президента УАФ, поскольку его выдвинула на должность рекордное количество членов организации.

Шевченко — новый президент УАФ

Согласно с регламентом УАФ, новый президент организации избирался методом голосования делегатов. Когда же речь дошла до вопроса №1 на Конгрессе, то за Шевченко проголосовали все прибывшие 93 члена УАФ. Никто не голосовал против и не воздержался.

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