Сегодня Шевченко возглавит УАФ

Кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко. Фото: УАФ

25 января в Украинской ассоциации футбола официально сменится руководитель. Прежний глава УАФ Андрей Павелко сейчас находится в следственном изоляторе и не сможет поучаствовать в выборах.

Единственным кандидатом на должность является Андрей Шевченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Шевченко возглавит УАФ

Сегодня в "Доме футбола" состоится внеочередной XXVI отчетно-выборный Конгресс УАФ. Главным вопросом будет избрание нового президента ассоциации.

Единственным кандидатом является бывший главный тренер сборной Украины и кум действующего главы УАФ Павелка Андрей Шевченко.

Отметим, что Конгресс УАФ не посетят представитель УЕФА. Возможно, они будут присутствовать по видео-конференции.

Ранее кандидатуру Шевченко поддержали большинство членов УАФ. Других конкурентов не поддержали.

Также известно, что одним из вице-президентов УАФ станет бывший капитан киевского "Динамо" 90-х годов Олег Лужный. Ожидается, что на должность первого вице-президента заступит главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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