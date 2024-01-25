Сегодня Шевченко возглавит УАФ
25 января в Украинской ассоциации футбола официально сменится руководитель. Прежний глава УАФ Андрей Павелко сейчас находится в следственном изоляторе и не сможет поучаствовать в выборах.
Единственным кандидатом на должность является Андрей Шевченко, сообщил портал Новини.LIVE.
Шевченко возглавит УАФ
Сегодня в "Доме футбола" состоится внеочередной XXVI отчетно-выборный Конгресс УАФ. Главным вопросом будет избрание нового президента ассоциации.
Единственным кандидатом является бывший главный тренер сборной Украины и кум действующего главы УАФ Павелка Андрей Шевченко.
Отметим, что Конгресс УАФ не посетят представитель УЕФА. Возможно, они будут присутствовать по видео-конференции.
Ранее кандидатуру Шевченко поддержали большинство членов УАФ. Других конкурентов не поддержали.
Также известно, что одним из вице-президентов УАФ станет бывший капитан киевского "Динамо" 90-х годов Олег Лужный. Ожидается, что на должность первого вице-президента заступит главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
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