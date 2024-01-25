Сьогодні Шевченко очолить УАФ

Кандидат у президенти УАФ Андрій Шевченко. Фото: УАФ

25 січня в Українській асоціації футболу офіційно зміниться керівник. Колишній голова УАФ Андрій Павелко зараз перебуває у слідчому ізоляторі та не зможе взяти участь у виборах.

Єдиним кандидатом на посаду є Андрій Шевченко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Шевченко очолить УАФ

Сьогодні у "Будинку футболу" відбудеться позачерговий XXVI звітно-виборчий Конгрес УАФ. Головним питанням буде обрання нового президента асоціації.

Єдиним кандидатом є колишній головний тренер збірної України та кум чинного голови УАФ Павелка Андрій Шевченко.

Зазначимо, що Конгрес УАФ не відвідають представник УЄФА. Можливо, вони будуть присутні по відеоконференції.

Раніше кандидатуру Шевченка підтримала більшість членів УАФ. Інших конкурентів не підтримали.

Також відомо, що одним із віцепрезидентів УАФ стане колишній капітан київського "Динамо" 90-х років Олег Лужний. Очікується, що на посаду першого віцепрезидента вступить головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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