Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Фрей отказался от участия в Кубке Легенд из-за Шевченко arrow

Фрей отказался от участия в Кубке Легенд из-за Шевченко

24 января 2024 16:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фрей отказался от участия в Кубке Легенд из-за Шевченко
Себастьян Фрей дает автографы. Фото: instagram.com/sebafrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный в прошлом вратарь сборной Франции и итальянской "Пармы" Себастьян Фрей прокомментировал информацию об участии в "Кубке Легенд". Этот товарищеский турнир должен пройти в Москве.

Фрей назвал несколько причин отказа от участия в турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

Читайте также:

Себастьян Фрей завершил карьеру в 2014-м году. Французский вратарь стал известен благодаря выступлениям в итальянской Серии А. Он защищал цвета многих местных клубов, включая "Парму", "Интер" и "Фиорентину". 

Себастьян Фрей
Себастьян Фрей и Франческо Тотти. Фото: instagram.com/sebafrey/

Фрей не собирается в Россию

Француз стал одним из бывших футболистов, чьи имена оказались среди участников "Кубка Легенд" в Москве. Однако 43-летний спортсмен оперативно опроверг эту информацию. 

"В последний раз я был в России за несколько дней до войны. И я не собираюсь туда возвращаться. Мое участие в любом местном турнире исключено. Почему? Андрей Шевченко — мой хороший друг. И я поддержу его на выборах", — рассказал Себастьян Фрей. 

Андрей Шевченко является главным кандидатом на пост президента Украинской Ассоциации футбола. Он тоже не собирается на "Кубок Легенд". 

Напомним, "Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.

Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере. 

Зинченко назвал лучшего тренера в своей карьере.

Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь. 

"Динамо" вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии. 

Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы.

спорт
футбол
Андрей Шевченко
товарищеские матчи
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме