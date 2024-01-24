Фрей отказался от участия в Кубке Легенд из-за Шевченко

Себастьян Фрей дает автографы. Фото: instagram.com/sebafrey/

Известный в прошлом вратарь сборной Франции и итальянской "Пармы" Себастьян Фрей прокомментировал информацию об участии в "Кубке Легенд". Этот товарищеский турнир должен пройти в Москве.

Фрей назвал несколько причин отказа от участия в турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

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Себастьян Фрей завершил карьеру в 2014-м году. Французский вратарь стал известен благодаря выступлениям в итальянской Серии А. Он защищал цвета многих местных клубов, включая "Парму", "Интер" и "Фиорентину".

Себастьян Фрей и Франческо Тотти. Фото: instagram.com/sebafrey/

Фрей не собирается в Россию

Француз стал одним из бывших футболистов, чьи имена оказались среди участников "Кубка Легенд" в Москве. Однако 43-летний спортсмен оперативно опроверг эту информацию.

"В последний раз я был в России за несколько дней до войны. И я не собираюсь туда возвращаться. Мое участие в любом местном турнире исключено. Почему? Андрей Шевченко — мой хороший друг. И я поддержу его на выборах", — рассказал Себастьян Фрей.

Андрей Шевченко является главным кандидатом на пост президента Украинской Ассоциации футбола. Он тоже не собирается на "Кубок Легенд".

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