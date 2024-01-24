Фрей відмовився від участі у Кубку Легенд через Шевченка
Відомий у минулому воротар збірної Франції та італійської "Парми" Себастьян Фрей прокоментував інформацію про участь у "Кубку Легенд". Цей товариський турнір має пройти у Москві.
Фрей назвав кілька причин відмови від участі у турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".
Себастьян Фрей завершив кар'єру у 2014-му році. Французький воротар став відомим завдяки виступам в італійській Серії А. Він захищав кольори багатьох місцевих клубів, включаючи "Парму", "Інтер" та "Фіорентину".
Фрей не збирається до Росії
Француз став одним із колишніх футболістів, чиї імена опинилися серед учасників "Кубка Легенд" у Москві. Проте 43-річний спортсмен оперативно спростував цю інформацію.
"Востаннє я був у Росії за кілька днів до війни. І я не збираюся туди повертатися. Моя участь у будь-якому місцевому турнірі виключена. Чому? Андрій Шевченко — мій добрий друг. І я підтримаю його на виборах", — розповів Себастьян Фрей.
Андрій Шевченко є головним кандидатом на пост президента Української Асоціації з футболу. Він також не збирається на "Кубок Легенд".
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