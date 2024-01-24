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Фрей відмовився від участі у Кубку Легенд через Шевченка

24 січня 2024 16:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Фрей відмовився від участі у Кубку Легенд через Шевченка
Себастьян Фрей дає автографи. Фото: instagram.com/sebafrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий у минулому воротар збірної Франції та італійської "Парми" Себастьян Фрей прокоментував інформацію про участь у "Кубку Легенд". Цей товариський турнір має пройти у Москві.

Фрей назвав кілька причин відмови від участі у турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

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Себастьян Фрей завершив кар'єру у 2014-му році. Французький воротар став відомим завдяки виступам в італійській Серії А. Він захищав кольори багатьох місцевих клубів, включаючи "Парму", "Інтер" та "Фіорентину".

Себастьян Фрей
Себастьян Фрей та Франческо Тотті. Фото: instagram.com/sebafrey/

Фрей не збирається до Росії

Француз став одним із колишніх футболістів, чиї імена опинилися серед учасників "Кубка Легенд" у Москві. Проте 43-річний спортсмен оперативно спростував цю інформацію.

"Востаннє я був у Росії за кілька днів до війни. І я не збираюся туди повертатися. Моя участь у будь-якому місцевому турнірі виключена. Чому? Андрій Шевченко — мій добрий друг. І я підтримаю його на виборах", — розповів Себастьян Фрей. 

Андрій Шевченко є головним кандидатом на пост президента Української Асоціації з футболу. Він також не збирається на "Кубок Легенд".

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" вибрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення. 

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Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули.

спорт
футбол
Андрій Шевченко
товариські матчі
Росія

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