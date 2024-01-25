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Шевченка офіційно призначено новим головою українського футболу

25 січня 2024 13:30
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Агабекян Карен
редактор
Шевченка офіційно призначено новим головою українського футболу
Новий президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У "Домі футболу" в рамках Конгресу Української асоціації футболу (УАФ) було обрано нового президента організації. Колишній глава УАФ Андрій Павелко не зміг бути присутнім на заході, оскільки перебуває у слідчому ізоляторі як підозрювані у скоєнні корупційних злочинів.

Новим головою УАФ призначено легенду українського футболу та колишнього головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Шевченко був єдиним кандидатом на посаду президента УАФ, оскільки його висунула рекордна кількість членів організації.

Шевченко — новий президент УАФ

Відповідно до регламенту УАФ, новий президент організації обирався методом голосування делегатів. Коли ж мова дійшла до питання №1 на Конгресі, то за Шевченка проголосували всі 93 члени УАФ, які прибули. Ніхто не голосував проти та не утримався.

Посаду першого віцепрезидента УАФ обійняв юрист Павло Бойчук.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров та голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко стали віцепрезидентами УАФ.

Нагадаємо, "Динамо" купить у "Кривбасі" конкурента для Попова та Дячука.

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футбол
Андрій Шевченко
УАФ
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