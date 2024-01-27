После прихода Шевченко легендарный украинские футболисты больше не работают в УАФ

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: страница Шевченко в Instagram

После назначения Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола, в организации произошли большие изменения. В основном они касались кадровых решений.

Таким образом, УАФ покинули близкие к бывшему руководителю вице-президенты, сообщил портал Sport.ua.

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25 января на внеочередном Конгрессе УАФ одним из трех новых вице-президентов стал главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.

По центру сидят Демьяненко, Протасов и Михайличенко. Фото: УАФ

В УАФ избавились от легенд

В ассоциации за время каденции Павелко привели на должности вице-президентов легендарных в прошлом украинских футболистов Анатолия Демьяненко, Олега Протасова и Алексея Михайличенко.

Трое этих функционеров после 25 января получили денежный расчет, выходное пособие и трудовые книжки.

Возможно, что после увольнения все трое вспомнят о своих тренерских лицензиях и вернутся в близкое к себе ремесло.

Отметим, что Шевченко после прихода в УАФ сократил число вице-президентов и членов Исполкома организации.

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