После прихода Шевченко легендарный украинские футболисты больше не работают в УАФ
После назначения Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола, в организации произошли большие изменения. В основном они касались кадровых решений.
Таким образом, УАФ покинули близкие к бывшему руководителю вице-президенты, сообщил портал Sport.ua.
25 января на внеочередном Конгрессе УАФ одним из трех новых вице-президентов стал главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.
В УАФ избавились от легенд
В ассоциации за время каденции Павелко привели на должности вице-президентов легендарных в прошлом украинских футболистов Анатолия Демьяненко, Олега Протасова и Алексея Михайличенко.
Трое этих функционеров после 25 января получили денежный расчет, выходное пособие и трудовые книжки.
Возможно, что после увольнения все трое вспомнят о своих тренерских лицензиях и вернутся в близкое к себе ремесло.
Отметим, что Шевченко после прихода в УАФ сократил число вице-президентов и членов Исполкома организации.
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