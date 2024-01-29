Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Клопп возглавит Баварию — Нойер назвал причину arrow

Клопп возглавит Баварию — Нойер назвал причину

29 января 2024 09:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клопп возглавит Баварию — Нойер назвал причину
Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп уйдет из клуба летом этого года. В "Баварии" не сомневаются, что он возглавит именно эту команду.

Вратарь чемпионов Германии Мануэль Нойер рассказал о мотивации Юргена Клоппа в интервью Bild

Читайте также:

Юрген Клопп собирается потратить следующий сезон на отдых, чтобы "зарядить батарейки" и через полтора года вернуться к активной работе с новыми силами. Однако несколько известных клубов готовы предложить немецкому специалисту контракт уже летом этого года. Среди них оказалась и "Бавария". 

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер отбивает мяч. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Клопп переедет в Мюнхен 

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер не сомневается в том, что Юрген Клопп добьется успеха на "Альянц Арене". По мнению опытного футболиста, такой шаг стал бы серьезным усилением для мюнхенцев и вывел бы команду на новый уровень. 

"У Клоппа есть авторитет, который заставляет любого футболиста прислушиваться к его мнению. Он является известным, опытным и квалифицированным наставником. Клубу есть что предложить тренеру. Это будет идеальный союз. 

Не знаю, будет ли он делать перерыв в карьере, но команда в любом случае примет его с распростертыми объятиями. Не так уж много в мире таких наставников. Тем более речь идет о немецком специалисте. Я могу представить, что однажды он будет тренировать "Баварию", — рассказал Мануэль Нойер. 

Напомним, Клопп летом возглавит легендарный клуб из Испании. 

После прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ

Гвардиола уйдет из "Манчестер Сити" — уже известно имя нового тренера

спорт
футбол
Бавария
Юрген Клопп
Мануэль Нойер
тренер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме