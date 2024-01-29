Клопп возглавит Баварию — Нойер назвал причину

Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Phil Noble

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп уйдет из клуба летом этого года. В "Баварии" не сомневаются, что он возглавит именно эту команду.

Вратарь чемпионов Германии Мануэль Нойер рассказал о мотивации Юргена Клоппа в интервью Bild.

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Юрген Клопп собирается потратить следующий сезон на отдых, чтобы "зарядить батарейки" и через полтора года вернуться к активной работе с новыми силами. Однако несколько известных клубов готовы предложить немецкому специалисту контракт уже летом этого года. Среди них оказалась и "Бавария".

Мануэль Нойер отбивает мяч. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Клопп переедет в Мюнхен

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер не сомневается в том, что Юрген Клопп добьется успеха на "Альянц Арене". По мнению опытного футболиста, такой шаг стал бы серьезным усилением для мюнхенцев и вывел бы команду на новый уровень.

"У Клоппа есть авторитет, который заставляет любого футболиста прислушиваться к его мнению. Он является известным, опытным и квалифицированным наставником. Клубу есть что предложить тренеру. Это будет идеальный союз.

Не знаю, будет ли он делать перерыв в карьере, но команда в любом случае примет его с распростертыми объятиями. Не так уж много в мире таких наставников. Тем более речь идет о немецком специалисте. Я могу представить, что однажды он будет тренировать "Баварию", — рассказал Мануэль Нойер.

Напомним, Клопп летом возглавит легендарный клуб из Испании.

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