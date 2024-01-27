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Гвардиола уйдет из Манчестер Сити — уже известно имя нового тренера

27 января 2024 11:00
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Агабекян Карен
редактор
Гвардиола уйдет из Манчестер Сити — уже известно имя нового тренера
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Как известно, по истечение контракта с "Манчестер Сити" клуб покинет главный тренер Хосеп Гвардиола. Специалист планирует возглавить сборную Англии.

Несмотря на то, что случится это летом 2025 года, в "Ман Сити" уже ищут нового главного тренера, сообщил портал The Telegraph.

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Ангелос Постекоглу
Ангелос Постекоглу в матче с "Ман Сити". Фото: REUTERS/David Klein

У "Ман Сити" уже есть кандидат

По информации источника в клубе, менеджеры отдают предпочтение 58-летнему главному тренеру "Тоттенхэма" Ангелосу Постекоглу.

В клубе считают, что 58-летний специалист из Австралии по своей философии и видении игры похож на Гвардиолу. Поэтому они ставят его на первое место в списке возможных сменщиков испанца.

Отметим, что Постекоглу большую часть карьеры работал в Австралии и Японии. Первым в Европе специалиста заметил шотландский "Селтик", который с новым наставником заиграл в красивый футбол.

После "Селтика" специалист в июле 2023 года перебрался в лондонский "Тоттенхэм", с которым после 21 тура чемпионата Англии занимает пятое место.

Добавим, что контракт Постекоглу со "шпорами" длится до лета 2027 года. Поэтому переманить специалиста в 2025 году "Манчестер Сити" сможет лишь за очень большую компенсацию.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

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футбол
Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола
АПЛ
Ангелос Постекоглу

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