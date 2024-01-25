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Анчелотти попросил вернуть в Реал обладателя Золотого мяча

25 января 2024 23:28
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотти попросил вернуть в Реал обладателя Золотого мяча
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В мадридском "Реале" существует проблема с центральным нападающим. Возникла она после ухода из их клуба Карима Бензема.

Сейчас в клубе хотят вернуть французского форварда, сообщил портал Football Espana.

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Отметим, что Бензема летом 2023 года ушел из "Реала" в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.

Анчелотти хочет вернуть ветерана

Разговоры о переходе Бензема в январское трансферное окно возникли в начале месяца. Карим опоздал вернуться в расположение из рождественских каникул и его отстранили от работы с первой командой и не взяли на тренировочный сбор.

Когда информация о проблемах Бензема просочилась в сеть, то футболистом заинтересовались клубы, у которых проблемы в центре нападения. Самым заинтересованным был лондонский "Челси". Также в этом списке "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Лион".

Однако, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти попросил руководство клуба вернуть игрока в команду.

За "Аль-Иттихад" Бензема забил 12 мячей и сделал пять ассистов в 20 матчах за клуб.

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футбол
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Аль-Иттихад

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