Анчелотти попросил вернуть в Реал обладателя Золотого мяча
В мадридском "Реале" существует проблема с центральным нападающим. Возникла она после ухода из их клуба Карима Бензема.
Сейчас в клубе хотят вернуть французского форварда, сообщил портал Football Espana.
Отметим, что Бензема летом 2023 года ушел из "Реала" в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.
Анчелотти хочет вернуть ветерана
Разговоры о переходе Бензема в январское трансферное окно возникли в начале месяца. Карим опоздал вернуться в расположение из рождественских каникул и его отстранили от работы с первой командой и не взяли на тренировочный сбор.
Когда информация о проблемах Бензема просочилась в сеть, то футболистом заинтересовались клубы, у которых проблемы в центре нападения. Самым заинтересованным был лондонский "Челси". Также в этом списке "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Лион".
Однако, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти попросил руководство клуба вернуть игрока в команду.
За "Аль-Иттихад" Бензема забил 12 мячей и сделал пять ассистов в 20 матчах за клуб.
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