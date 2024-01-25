Анчелотти попросил вернуть в Реал обладателя Золотого мяча

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В мадридском "Реале" существует проблема с центральным нападающим. Возникла она после ухода из их клуба Карима Бензема.

Сейчас в клубе хотят вернуть французского форварда, сообщил портал Football Espana.

Читайте также:

Отметим, что Бензема летом 2023 года ушел из "Реала" в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.

Анчелотти хочет вернуть ветерана

Разговоры о переходе Бензема в январское трансферное окно возникли в начале месяца. Карим опоздал вернуться в расположение из рождественских каникул и его отстранили от работы с первой командой и не взяли на тренировочный сбор.

Когда информация о проблемах Бензема просочилась в сеть, то футболистом заинтересовались клубы, у которых проблемы в центре нападения. Самым заинтересованным был лондонский "Челси". Также в этом списке "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Лион".

Однако, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти попросил руководство клуба вернуть игрока в команду.

За "Аль-Иттихад" Бензема забил 12 мячей и сделал пять ассистов в 20 матчах за клуб.

Напомним, "Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков.

Защитник "Динамо" находится на просмотре в "Шахтере".

Шовковский ввел в "Динамо" то, чего не было при Луческу — инсайд из команды.

Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере.

"Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.