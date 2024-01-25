Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Анчелотті попросив повернути до Реалу володаря Золотого м'яча arrow

Анчелотті попросив повернути до Реалу володаря Золотого м'яча

25 січня 2024 23:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Анчелотті попросив повернути до Реалу володаря Золотого м'яча
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У мадридському "Реалі" існує проблема із центральним нападником. Виникла вона після відходу з їхнього клубу Каріма Бензема.

Зараз у клубі хочуть повернути французького форварда, повідомив портал Football Espana.

Читайте також:

Зазначимо, що Бензема влітку 2023 року пішов з "Реала" в "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії як вільний агент.

Анчелотті хоче повернути ветерана

Розмови про перехід Бензема у січневе трансферне вікно виникли на початку місяця. Карім вчасно не повернувся в розташування після різдвяних канікул і його відсторонили від роботи з першою командою, а потім не взяли на тренувальний збір.

Коли інформація про проблеми Бензема просочилася до мережі, то футболістом зацікавилися клуби, які мають проблеми в центрі нападу. Найцікавішим був лондонський "Челсі". Також у цьому списку "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" та "Ліон".

Однак головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті попросив керівництво клубу повернути гравця до команди.

За "Аль-Іттіхад" Бензема забив 12 м'ячів і зробив п'ять асистів у 20 матчах.

Нагадаємо, "Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилася з новим тренером.

Зірки футболу зібралися на турнір до Москви — список гравців.

Захисник "Динамо" перебуває на перегляді у "Шахтарі".

Шовковський ввів у "Динамо" те, чого не було за Луческу — інсайд із команди.

Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

"Манчестер Сіті" обрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.

футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Карім Бензема
Карло Анчелотті
Аль-Іттіхад

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі