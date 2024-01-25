Анчелотті попросив повернути до Реалу володаря Золотого м'яча

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У мадридському "Реалі" існує проблема із центральним нападником. Виникла вона після відходу з їхнього клубу Каріма Бензема.

Зараз у клубі хочуть повернути французького форварда, повідомив портал Football Espana.

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Зазначимо, що Бензема влітку 2023 року пішов з "Реала" в "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії як вільний агент.

Анчелотті хоче повернути ветерана

Розмови про перехід Бензема у січневе трансферне вікно виникли на початку місяця. Карім вчасно не повернувся в розташування після різдвяних канікул і його відсторонили від роботи з першою командою, а потім не взяли на тренувальний збір.

Коли інформація про проблеми Бензема просочилася до мережі, то футболістом зацікавилися клуби, які мають проблеми в центрі нападу. Найцікавішим був лондонський "Челсі". Також у цьому списку "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" та "Ліон".

Однак головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті попросив керівництво клубу повернути гравця до команди.

За "Аль-Іттіхад" Бензема забив 12 м'ячів і зробив п'ять асистів у 20 матчах.

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