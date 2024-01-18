Бензема больше не хочет играть в Саудовской Аравии

Французский футболист Карим Бензема. Фото: "Аль-Иттихад"

Звездный форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема попал в скандал в Саудовской Аравии, когда не вернулся из отпуска в расположение клуба. За это его наказали отстранением от первой команды.

По информации ESPN, после возникшей ситуации футболист больше не хочет оставаться в клубе и в стране.

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Отметим, что Бензема летом 2023-го перебрался в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента из мадридского "Реала". С этого момента он забил 12 мячей и сделал пять ассистов в 20 матчах за клуб.

Бензема не нравится Саудовская Аравия

Проблемы у Бензема начались не только из-за отпуска. В клубе рассчитывали, что обладатель Золотого мяча с зарплатой в размере 100 млн евро за сезон будет забивать не меньше Криштиану Роналду и поможет действующему чемпиону держаться в числе лидеров. Однако после 19 туров они идут седьмыми и отстают от лидера на 25 баллов.

Затем возникла ситуация с Маврикием, где отдыхал футболист. На острова обрушилась непогода, которая мешала вылететь и вовремя вернуться в команду.

В клубе решили не относиться с пониманием к возникшей ситуации, а просто наказали футболиста. Бензема такое отношение не понравилось, и он больше не хочет играть в Саудовской Аравии и нацелился на Английскую премьер-лигу.

Отметим, что в "Аль-Иттихаде", несмотря на конфликт, не хотят лишаться звездного игрока.

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