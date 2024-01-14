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Бензема попал в скандал в Саудовской Аравии — француза накажут

14 января 2024 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Бензема попал в скандал в Саудовской Аравии — француза накажут
Карим Бензема не поедет на тренировочный сбор. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Агабекян Карен
редактор

Звездный нападающий "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии Карим Бензема пошел на конфликт с руководством клуба и главным тренером. Футболист не вернулся из отпуска.

О нарушении дисциплины со стороны Бензема сообщила Marca.

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Отметим, что Бензема летом 2023-го перебрался в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента из мадридского "Реала".

Бензема попал в скандал

Как стало известно, футболист проводил отпуск на Маврикии и не вернулся в расположение команды в обозначенные сроки. Проблема возникла с тем, что из-за непогоды отменили авиарейсы.

Источники отметили, что Бензема во второй раз за месяц пропустил тренировку. Первый раз это случилось перед рождеством, когда ему позволили раньше уйти на каникулы.

Из-за возникшей ситуации главный тренер клуба Марсело Гальярдо отстранил футболиста от зимних сборов.

На текущий момент известно, что Бензема после перехода в "Аль-Иттихад" не оправдал ожиданий и разочаровал руководство клуба и главного тренера.

Несмотря на плохую форму Бензема в 20 матчах забил двенадцать голов и сделал пять ассистов.

Действующий чемпион страны "Аль-Иттихад" после девятнадцати туров занимает в турнирной таблице седьмое место, имея отставание от лидера "Аль-Хиляля" на двадцать пять очков.

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футбол
Саудовская Аравия
Карим Бензема
Аль-Иттихад

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