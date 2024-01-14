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Бензема потрапив у скандал у Саудівській Аравії — француза покарають

14 січня 2024 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Бензема потрапив у скандал у Саудівській Аравії — француза покарають
Карім Бензема не поїде на тренувальний збір. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Агабекян Карен
редактор

Зірковий нападник "Аль-Іттіхада" із Саудівської Аравії Карім Бензема пішов на конфлікт із керівництвом клубу та головним тренером. Футболіст не повернувся із відпустки.

Про порушення дисципліни з боку Бензема повідомила Marca.

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Зазначимо, що Бензема влітку 2023-го перебрався до "Аль-Іттіхаду" на правах вільного агента з мадридського "Реала".

Бензема потрапив у скандал

Як стало відомо, футболіст проводив відпустку на Маврикії та не повернувся до розташування команди у зазначені терміни. Проблема виникла з тим, що через негоду скасували авіарейси.

Джерела зазначили, що Бензема вдруге за місяць пропустив тренування. Вперше це сталося перед Різдвом, коли йому дозволили раніше піти на канікули.

Через ситуацію головний тренер клубу Марсело Гальярдо усунув футболіста від зимових зборів.

На цю мить відомо, що Бензема після переходу в "Аль-Іттіхад" не виправдав очікувань і розчарував керівництво клубу та головного тренера.

Попри погану форму Бензема, у 20 матчах забив дванадцять голів і зробив п'ять асистів.

Чинний чемпіон країни "Аль-Іттіхад" після дев'ятнадцяти турів посідає у турнірній таблиці сьоме місце, маючи відставання від лідера "Аль-Хіляля" на двадцять п'ять очок.

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футбол
Саудівська Аравія
Карім Бензема
Аль-Іттіхад

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