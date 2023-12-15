Бензема не реализовал пенальти и вылетел с Аль-Иттихадом с Клубного чемпионата мира

Карим Бензема. Фото: Reuters

Бензема и его саудовский Аль-Иттихад неожиданно прекратили борьбу за золото Клубного чемпионата мира. В четвертьфинале против египетского Аль-Ахли его команда уступила счету 3:1, а сам француз не забил пенальти.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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А для Бензема так все прекрасно начиналось, когда он превзошел рекорд Месси и Роналду и забил в четвертом для себя КЧМ, в ворота Окленд Сити, но продолжения не получилось.

Аль-Ахли открыл счет еще в середине первого тайма, когда на 21-й минуте пенальти реализовал Маалул. А вот Карим Бензема свой 11-ти метровый удар на 45-й минуте не забил.

Al Ahly defeated Benzema's Al-Ittihad Club 3-1, несколько дней после завоевания большого клуба в Африке.



Они как раз для семифинала в Club World Cup.



Unbelievable 🔥 pic.twitter.com/G7fAGCcRXn - POOJA!!! (@PoojaMedia) December 15, 2023

Через 3 минуты второго тайма египетская команда довела счет до разгромного: на 59-й минуте забил Эль Шахат, а на 62-й – Ашур. После удаления Антони Модеста на 90-й минуте Бензема сумел провести лишь гол престижа.

Аль-Ахли сыграет против Флуминенсе

Таким образом Аль-Ахли вышел в полуфинал, где 18 декабря встретится с бразильским Флуминенсе.

Во втором полуфинале турнира сыграют Манчестер Сити и японская Урава Ред Даймондс.

Напомним, действующим победителем клубного чемпионата мира является мадридский Реал, в феврале этого года в финале обыгравший саудовский Аль-Хиляль со счетом 5:3.

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