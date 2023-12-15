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Бензема не реалізував пенальті та вилетів з Аль-Іттіхадом з Клубного чемпіонату світу

15 грудня 2023 23:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бензема не реалізував пенальті та вилетів з Аль-Іттіхадом з Клубного чемпіонату світу
Карім Бензема. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Бензема та його саудівський Аль-Іттіхад неочікувано припинили боротьбу за золото Клубного чемпіонату світу. У чвертьфіналі проти єгипетського Аль-Ахлі його команда поступилась з рахунком 3:1, а сам француз не забив пенальті.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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А для Бензема ж так все чудово починалося, коли він перевершив рекорд Мессі та Роналду та забив у четвертому дял себе КЧМ, у ворота Окленд Сіті, але продовження не вийшло.

Аль-Ахлі відкрив рахунок ще в середині першого тайму, коли на 21-й хвилині пенальті реалізував Маалул. А ось Карім Бензема свій 11-ти метровий удар на 45-й хвилині не забив.

За 3 хвилини другого тайму єгипетська команда довела рахунок до розгромного: на 59-й хвилині забив Ель Шахат, а на 62-й – Ашур. Після вилучення Антоні Модеста на 90-й хвилині Бензема зумів провести лише гол престижу.

Аль-Ахлі зіграє проти Флуміненсе

Таким чином, Аль-Ахлі вийшов у півфінал, де 18 грудня зустрінеться із бразильським Флуміненсе.

У другому півфіналі турніру зіграють Манчестер Сіті та японська Урава Ред Даймондс.

Нагадаємо, чинним переможцем клубного чемпіонату світу є мадридський Реал, який у лютому цього року у фіналі обіграв саудівський Аль-Хіляль із рахунком 5:3.

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