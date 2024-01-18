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Бензема більше не хоче грати у Саудівській Аравії

18 січня 2024 07:40
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Агабекян Карен
редактор
Бензема більше не хоче грати у Саудівській Аравії
Французький футболіст Карім Бензема. Фото: "Аль-Іттіхад"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Зірковий форвард "Аль-Іттіхада" Карім Бензема потрапив у скандал у Саудівській Аравії, коли не повернувся з відпустки до клубу. За це його покарали відстороненням від першої команди.

За інформацією ESPN, після цієї ситуації футболіст більше не хоче залишатися в клубі та в країні.

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Зазначимо, що Бензема влітку 2023-го перебрався до "Аль-Іттіхаду" на правах вільного агента з мадридського "Реала". З цього моменту він забив 12 м'ячів та зробив п'ять асистів у 20 матчах за клуб.

Бензема не подобається Саудівська Аравія

Проблеми у Бензема почалися не лише через відпустку. У клубі розраховували, що володар Золотого м'яча із зарплатою у розмірі 100 млн євро за сезон забиватиме не менше Кріштіану Роналду і допоможе чинному чемпіону триматися серед лідерів. Однак після 19 турів вони йдуть сьомими та відстають від лідера на 25 балів.

Потім виникла ситуація з Маврикієм, де відпочивав футболіст. На острови навалилася негода, яка заважала вилетіти та вчасно повернутися до команди.

У клубі вирішили не ставитися з розумінням до ситуації, що склалася, а просто покарали футболіста. Бензема таке ставлення не сподобалося, і він більше не хоче грати у Саудівській Аравії та націлився на Англійську прем'єр-лігу.

Зазначимо, що в "Аль-Іттіхаді", попри конфлікт, не хочуть втрачати зіркового гравця.

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футбол
Саудівська Аравія
Карім Бензема
Аль-Іттіхад
АПЛ

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