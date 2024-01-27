Гвардіола піде з Манчестер Сіті — вже відоме ім'я нового тренера

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: REUTERS/David Klein

Як відомо, після закінчення контракту з "Манчестер Сіті" клуб покине головний тренер Хосеп Гвардіола. Фахівець планує очолити збірну Англії.

Всупереч тому, що станеться це влітку 2025 року, у "Ман Сіті" вже шукають нового головного тренера, повідомив портал The Telegraph.

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Ангелос Постекоглу у матчі з "Ман Сіті". Фото: REUTERS/David Klein

"Ман Сіті" вже має кандидата

За інформацією джерела в клубі, менеджери віддають перевагу 58-річному головному тренеру "Тоттенгема" Ангелосу Постекоглу.

У клубі вважають, що 58-річний фахівець з Австралії за своєю філософією та баченням гри схожий на Гвардіолу. Тому вони ставлять його на перше місце у списку можливих замін іспанця.

Зазначимо, що Постекоглу велику частину кар'єри працював в Австралії та Японії. Першим в Європі фахівця помітив шотландський "Селтік", який з новим наставником заграв у гарний футбол.

Після "Селтіка" фахівець у липні 2023 року перебрався до лондонського "Тоттенгема", з яким після 21 туру чемпіонату Англії посідає п'яте місце.

Додамо, що контракт Постекоглу зі "шпорами" триває до літа 2027 року. Тому переманити фахівця у 2025 році "Манчестер Сіті" зможе лише за дуже велику компенсацію.

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