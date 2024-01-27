Клопп летом возглавит легендарный клуб из Испании

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото: Liverpool FC/Handout via REUTERS

Предстоящим летом 56-летний Юрген Клопп покинет должность главного тренера "Ливерпуля". Поэтому на специалиста выстроилась очередь из претендентов.

Одним из таких клубов стала каталонская "Барселона", где не удовлетворены работой Хави Эрнандеса, сообщил портал Sport.es.

Читайте также:

Хави может покинуть "Барселону". Фото: REUTERS/Juan Medina

Клоппа рассматривают в клубе, который он громил

Источники сообщили, что президент "Барселоны" давно мечтает о приглашении Клоппа. Он хочет этого тренера, несмотря на то видение игры специалиста, которое отличается от философии сине-гранатовых.

После того как Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" Лапорта попытается выйти на связь с тренером и убедить его перейти в "Барселону".

Отметим, что у действующего тренера "Барселоны" Хави контракт до 30 июня 2025 года. Однако, сейчас команда идет третьей в чемпионате Испании и легенда клуба близка к увольнению. Как сменщик Эрнандеса рассматривается главный тренер "Жироны" Мичел Санчес.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец.

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.