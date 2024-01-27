Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Клопп летом возглавит легендарный клуб из Испании arrow

Клопп летом возглавит легендарный клуб из Испании

27 января 2024 12:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Клопп летом возглавит легендарный клуб из Испании
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото: Liverpool FC/Handout via REUTERS
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Предстоящим летом 56-летний Юрген Клопп покинет должность главного тренера "Ливерпуля". Поэтому на специалиста выстроилась очередь из претендентов.

Одним из таких клубов стала каталонская "Барселона", где не удовлетворены работой Хави Эрнандеса, сообщил портал Sport.es.

Читайте также:
Хави Эрнандес
Хави может покинуть "Барселону". Фото: REUTERS/Juan Medina

Клоппа рассматривают в клубе, который он громил

Источники сообщили, что президент "Барселоны" давно мечтает о приглашении Клоппа. Он хочет этого тренера, несмотря на то видение игры специалиста, которое отличается от философии сине-гранатовых.

После того как Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" Лапорта попытается выйти на связь с тренером и убедить его перейти в "Барселону".

Отметим, что у действующего тренера "Барселоны" Хави контракт до 30 июня 2025 года. Однако, сейчас команда идет третьей в чемпионате Испании и легенда клуба близка к увольнению. Как сменщик Эрнандеса рассматривается главный тренер "Жироны" Мичел Санчес.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.

футбол
Барселона
Ливерпуль
Хави Эрнандес
Юрген Клопп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме