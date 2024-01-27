Ливерпуль еще не определился с преемником Клоппа
Как оказалось, слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о решении покинуть команду по окончании сезона удивили не только мир футбола. В клубе также не знали о решении специалиста.
Об этом сообщил портал The Telegraph.
Отметим, что ранее 56-летний немецкий специалист объявил, что покинет должность после завершения сезона. Юрген связал свое решение с потерей энергии для работы в таком большом клубе и сильном чемпионате.
Реакция руководство "Ливерпуля"
Руководители команды всегда были благодарны Клоппу за чемпионский титул и победу в Лиге чемпионов. При этом они понимали, что не в тренере была проблема в сезоны, когда команда оставалась без призов.
В "Ливерпуле" не искали замены главному тренеру и 26 января после заявления Клоппа только начали его поиск.
В клубе планируют объявить о назначении нового главного тренера в конце сезона. Однако, если команда будет упорно вести борьбу за чемпионство Англии, то нового наставника представят после окончания сезона.
Источники сообщили, что пока "Ливерпуль" будет тщательно выбирать сменщика Клоппа в клубе назначат нового спортивного директора вместо Йорга Шмадтке, который покинет команду в феврале.
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