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Ліверпуль ще не визначився із наступником Клоппа

27 січня 2024 09:05
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Агабекян Карен
редактор
Ліверпуль ще не визначився із наступником Клоппа
Мурал із Клоппом у Ліверпулі. Фото: REUTERS/Carl Recine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Як виявилось, слова головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа про рішення залишити команду після закінчення сезону здивували не лише світ футболу. У клубі також не знали про рішення спеціаліста.

Про це повідомив портал The Telegraph.

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Зазначимо, що раніше 56-річний німецький фахівець оголосив, що залишить посаду після завершення сезону. Юрген пов'язав своє рішення із втратою енергії для роботи у такому великому клубі та сильному чемпіонаті.

Юрген Клопп
Юрген Клопп святкує чемпіонство. Фото: REUTERS/Phil Noble

Реакція керівництва "Ліверпуля"

Керівники команди завжди були вдячні Клоппу за чемпіонський титул та перемогу у Лізі чемпіонів. При цьому вони розуміли, що не в тренері була проблема у сезони, коли команда залишалася без призів.

У "Ліверпулі" не шукали заміни головному тренеру і 26 січня після заяви Клоппа лише розпочали його пошук.

У клубі планують оголосити про призначення нового головного тренера наприкінці сезону. Однак, якщо команда наполегливо вестиме боротьбу за чемпіонство Англії, то нового наставника представлять після закінчення сезону.

Джерела повідомили, що поки "Ліверпуль" ретельно обиратиме змінника Клоппа в клубі призначать нового спортивного директора замість Йорга Шмадтке, який залишить команду в лютому.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

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футбол
Ліверпуль
Юрген Клопп
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