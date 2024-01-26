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Клопп офіційно йде з Ліверпуля наприкінці сезону — яку команду він очолить

26 січня 2024 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп офіційно йде з Ліверпуля наприкінці сезону — яку команду він очолить
Юрген Клопп прощається із уболівальниками. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп засмутив уболівальників "червоних" заявою про звільнення. Він залишить цю посаду наприкінці цього сезону.

Німецький фахівець зізнався, що дуже втомився за останні роки, повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".

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Юрген Клопп несподівано оголосив про те, що піде з "Ліверпуля" наприкінці сезону 2023/2024, попри те, що контракт 56-річного фахівця з клубом розрахований до літа 2026 року. Німець очолив "червоних" у 2015 році й став найуспішнішим тренером у новітній історії "червоних".

Клопп виграв із "Ліверпулем" чемпіон Англії у сезоні 2019/2020, Лігу чемпіонів, Лігу Європу та багато інших трофеїв. Конкуренція "червоних" із "Манчестер Сіті" на десятиліття визначила вектор розвитку англійського футболу.

Що сказав Клопп

Тренер "Ліверпуля" перепросив у вболівальників за те, що ця новина могла викликати у них шок. Він зізнався у любові до міста, фанів, футболістів та кожного працівника клубу, сказавши багато теплих слів про період своєї роботи на "Енфілді".

Юрген Клопп
Юрген Клопп після перемоги у Клубному Кубку світу. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Юрген Клопп зізнався, що дуже втомився за останні роки. Йому не вистачає енергії та мотивації для того, щоб якісно продовжувати свою роботу. Тренеру потрібен час для того, щоб відновити сили.

Попри заяву німецького фахівця, журналісти сватають його на роботу до "Баварії" та мадридського "Реала". Наразі не відомо, хто очолить "Ліверпуль" після відставки Юргена Клоппа.

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спорт
футбол
Ліверпуль
Юрген Клопп
тренер

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