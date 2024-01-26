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Гвардіола грубо відповів президенту УЄФА через справу Манчестер Сіті

26 січня 2024 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола грубо відповів президенту УЄФА через справу Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола з дружиною та дочкою. Фото: REUTERS/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував різку заяву президента УЄФА Александера Чеферіна. Глава Союзу звинуватив чемпіонів Англії у порушенні правил фінансового фейр-плею.

Гвардіола порадив Чеферіну не лізти в чужі справи, повідомляє Sky Sports.

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Хосеп Гвардіола
Гвардіола та Де Брюйне. Фото: REUTERS/Carl Recine

Проблеми "Манчестер Сіті"

Згідно з інформацією журналістів, розслідування може торкнутися і "містян". У лютому минулого року керівництво АПЛ неофіційно звинуватило команду Хосепа Гвардіоли у 115 порушеннях фінансового фейр-плею. Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував ситуацію та заявив, що не здивований такому розвитку подій.

Александер Чеферін
Александер Чеферін відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Ще кілька років тому УЄФА висунув "містянам" аналогічне звинувачення, проте тоді не вдалося довести провину англійського клубу. Арбітражний суд виправдав "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола нагадав про це і порадив голові УЄФА мовчати, доки говорять юристи.

"Чеферін знайомий з принципами юриспруденції та повинен розуміти, коли можна звинувачувати, а коли варто помовчати й не псувати свою репутацію. У нього і так багато турбот в УЄФА. Він знає, що ми маємо право захищатися", — заявив Хосеп Гвардіола.

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спорт
футбол
УЄФА
Олександр Чеферін
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола

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