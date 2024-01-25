Мама Фодена з Манчестер Сіті запалила у нічному клубі — довелося втрутитися поліції

Філ Фоден святкує гол у складі "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Lee Smith

Форварду збірної Англії та "Манчестер Сіті" Філу Фодену довелося червоніти через інцидент з його рідною мамою. Клер Роулендз опинилася в епіцентрі скандалу через п'яну витівку.

Поліції довелося доставити Роулендз у відділок, повідомляє Daily Star.

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"Манчестер Сіті" веде напружену боротьбу за чемпіонський титул у Прем'єр-лізі, а Філ Фоден цього сезону забив уже п'ять голів і зробив шість результативних передач. Водночас його мати весело проводить час у барах Північного Уельсу. Останній похід до розважального закладу закінчився для неї скандалом.

Філ Фоден та Клер Роулендз. Фото: Manchester City

Що зробила мама Фодена

Клер Роулендз заарештували за мотивами інциденту на п'яній вечірці в барі Bentley. Компанія, в якій розважалася жінка, влаштувала вечірку з караоке та великою кількістю алкоголю. Змішування різних напоїв призвело до того, що Клер швидко сп'яніла.

Роулендз настільки весело, що вона почала збивати з відвідувачів закладу головні убори. Служба охорони клубу викликала поліцію, яка заарештувала жінку та відвезла її до ділянки.

Згодом Роулендз пояснила, що не планувала когось образити. Вона заявила, що це її фірмовий жарт — намагатися "викрасти" чиюсь кепку. Однак цей гумор залишився недооцінений відвідувачами клубу. Тепер Клер загрожує серйозним штрафом.

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