Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мама Фодена з Манчестер Сіті запалила у нічному клубі — довелося втрутитися поліції arrow

Мама Фодена з Манчестер Сіті запалила у нічному клубі — довелося втрутитися поліції

25 січня 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мама Фодена з Манчестер Сіті запалила у нічному клубі — довелося втрутитися поліції
Філ Фоден святкує гол у складі "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форварду збірної Англії та "Манчестер Сіті" Філу Фодену довелося червоніти через інцидент з його рідною мамою. Клер Роулендз опинилася в епіцентрі скандалу через п'яну витівку.

Поліції довелося доставити Роулендз у відділок, повідомляє Daily Star.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" веде напружену боротьбу за чемпіонський титул у Прем'єр-лізі, а Філ Фоден цього сезону забив уже п'ять голів і зробив шість результативних передач. Водночас його мати весело проводить час у барах Північного Уельсу. Останній похід до розважального закладу закінчився для неї скандалом.

Філ Фоден та Клер Роулендз
Філ Фоден та Клер Роулендз. Фото: Manchester City

Що зробила мама Фодена

Клер Роулендз заарештували за мотивами інциденту на п'яній вечірці в барі Bentley. Компанія, в якій розважалася жінка, влаштувала вечірку з караоке та великою кількістю алкоголю. Змішування різних напоїв призвело до того, що Клер швидко сп'яніла.

Роулендз настільки весело, що вона почала збивати з відвідувачів закладу головні убори. Служба охорони клубу викликала поліцію, яка заарештувала жінку та відвезла її до ділянки.

Згодом Роулендз пояснила, що не планувала когось образити. Вона заявила, що це її фірмовий жарт — намагатися "викрасти" чиюсь кепку. Однак цей гумор залишився недооцінений відвідувачами клубу. Тепер Клер загрожує серйозним штрафом.

Нагадаємо, "Динамо" купить у "Кривбасі" конкурента для Попова та Дячука.

Шовковський ввів в "Динамо" те, чого не було за Луческу — інсайд із команди.

Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

"Манчестер Сіті" обрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.

Мбаппе нарешті вирішив, де продовжить кар'єру

Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі.

скандал
спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Манчестер Сіті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі