Мама Фодена из Манчестер Сити зажгла в ночном клубе — пришлось вмешаться полиции

Фил Фоден празднует гол в составе "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Lee Smith

Форварду сборной Англии и "Манчестер Сити" Филу Фодену пришлось краснеть из-за инцидента с его родной мамой. Клэр Роулендз оказалась в эпицентре скандала из-за пьяной выходки.

Полиции пришлось доставить Роулендз в участок, сообщает Daily Star.

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"Манчестер Сити" ведет напряженную борьбу за чемпионский титул в Премьер-лиге, а Фил Фоден в этом сезоне забил уже пять голов и сделал шесть результативных передач. В это же время его мама весело проводит время в барах Северного Уэльса. Последний поход в развлекательное заведение закончился для нее скандалом.

Фил Фоден та Клэр Роулендз. Фото: Manchester City

Что сделала мама Фодена

Клэр Роулендз была арестована по мотивам инцидента на пьяной вечеринке в баре Bentley. Компания, в которой развлекалась женщина, устроила вечеринку с караоке и большим количеством алкоголя. Смешение разных напитков привело к тому, что Клэр быстро опьянела.

Роулендз настолько весело, что она принялась сбивать с посетителей заведения головные уборы. Служба охраны клуба вызвала полицию, которая арестовала женщину и отвезла ее в участок.

Позже Роулендз объяснила, что не планировала кого-то обидеть. Она заявила, что это ее фирменная шутка — пытаться "похитить" чью-то кепку. Однако этот юмор остался недооценен посетителями клуба. Теперь Клэр грозит серьезный штраф.

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