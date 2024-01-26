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Гвардиола грубо ответил президенту УЕФА из-за дела Манчестер Сити

26 января 2024 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола грубо ответил президенту УЕФА из-за дела Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола с женой и дочерью. Фото: REUTERS/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал резкое заявление президента УЕФА Александера Чеферина. Глава Союза обвинил чемпионов Англии в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Гвардиола посоветовал Чеферину не лезть в чужие дела, сообщает Sky Sports.

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Хосеп Гвардиола
Гвардиола и Де Брюйне. Фото: REUTERS/Carl Recine

Проблемы "Манчестер Сити" 

Согласно информации журналистов, расследование может коснуться и "горожан". В феврале прошлого года руководство АПЛ неофициально обвинило команду Хосепа Гвардиолы в 115 нарушениях финансового фэйр-плей. Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию и заявил, что не удивлен такому развитию событий.

Александер Чеферин
Александер Чеферин отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Еще несколько лет назад УЕФА предъявил "горожанам" аналогичное обвинение, однако тогда не удалось доказать вину английского клуба. Арбитражный суд оправдал "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола напомнил об этом и посоветовал главе УЕФА молчать, пока говорят юристы. 

"Чеферин знаком с принципами юриспруденции и должен понимать, когда можно предъявлять обвинения, а когда стоит помолчать и не портить свою репутацию. У него и так много забот в УЕФА. Он знает, что мы имеем право защищаться", — заявил Хосеп Гвардиола. 

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спорт
футбол
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Александр Чеферин
Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола

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