Гвардиола грубо ответил президенту УЕФА из-за дела Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола с женой и дочерью. Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал резкое заявление президента УЕФА Александера Чеферина. Глава Союза обвинил чемпионов Англии в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Гвардиола посоветовал Чеферину не лезть в чужие дела, сообщает Sky Sports.

Читайте также:

Сразу несколько клубов английской Премьер-лиги оказались под следствием относительно нарушений одного из базового правила АПЛ и УЕФА. В случае, если вина "Ноттингем Форест" и "Эвертона" будет доказана, с команд снимут очки.

Гвардиола и Де Брюйне. Фото: REUTERS/Carl Recine

Проблемы "Манчестер Сити"

Согласно информации журналистов, расследование может коснуться и "горожан". В феврале прошлого года руководство АПЛ неофициально обвинило команду Хосепа Гвардиолы в 115 нарушениях финансового фэйр-плей. Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию и заявил, что не удивлен такому развитию событий.

Александер Чеферин отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Еще несколько лет назад УЕФА предъявил "горожанам" аналогичное обвинение, однако тогда не удалось доказать вину английского клуба. Арбитражный суд оправдал "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола напомнил об этом и посоветовал главе УЕФА молчать, пока говорят юристы.

"Чеферин знаком с принципами юриспруденции и должен понимать, когда можно предъявлять обвинения, а когда стоит помолчать и не портить свою репутацию. У него и так много забот в УЕФА. Он знает, что мы имеем право защищаться", — заявил Хосеп Гвардиола.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец.

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков.

"Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.

Шовковский ввел в "Динамо" то, чего не было при Луческу — инсайд из команды.