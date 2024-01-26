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Клопп официально уходит из Ливерпуля в конце сезона — какую команду он возглавит

26 января 2024 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клопп официально уходит из Ливерпуля в конце сезона — какую команду он возглавит
Юрген Клопп прощается с болельщиками. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп расстроил болельщиков "красных" заявлением об уходе. Он покинет эту должность в конце текущего сезона. 

Немецкий специалист признался в том, что очень устал за последние годы, сообщает официальный сайт "Ливерпуля". 

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Юрген Клопп неожиданно объявил о том, что уйдет из "Ливерпуля" в конце сезона 2023/2024 несмотря на то, что контракт 56-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Немец возглавил "красных" в 2015 году и стал самым успешным тренером в новейшей истории "красных". 

Клопп выиграл с "Ливерпулем" чемпион Англии в сезоне 2019/2020, Лигу чемпионов, Лигу Европу и много других трофеев. Конкуренция "красных" с "Манчестер Сити" на десятилетие определила вектор развития английского футбола. 

Что сказал Клопп 

Тренер "Ливерпуля" попросил прощение у болельщиков за то, что эта новость могла вызвать у них шок. Он признался в любви к городу, фанам, футболистам и каждому работнику клуба, сказав много теплых слов о периоде своей работы на "Энфилде". 

Юрген Клопп
Юрген Клопп после победы в Клубном Кубке мира. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Юрген Клопп признался в том, что очень устал за последние годы. Ему не хватает энергии и мотивации для того, чтобы качественно продолжать свою работу. Тренеру необходимо время для того, чтобы восстановить силы. 

Несмотря на заявление немецкого специалиста, журналисты сватают его на работу в "Баварию" и мадридский "Реал". Пока не известно, кто возглавит "Ливерпуль" после отставки Юргена Клоппа. 

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