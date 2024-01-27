Клопп влітку очолить легендарний клуб із Іспанії
Наступного літа 56-річний Юрген Клопп залишить посаду головного тренера "Ліверпуля". Тому на фахівця вишикувалася черга з претендентів.
Одним із таких клубів стала каталонська "Барселона", де незадоволені роботою Хаві Ернандеса, повідомив портал Sport.es.
Клоппа розглядають у клубі, який він громив
Джерела повідомили, що президент "Барселони" давно мріє про запрошення Клоппа. Він хоче цього тренера, всупереч баченню гри німецького спеціаліста, яке відрізняється від філософії синьо-гранатових.
Після того, як Клопп оголосив про звільнення з "Ліверпуля", Лапорта спробує вийти на зв'язок з тренером і переконати його перейти до "Барселони".
Зазначимо, що у чинного тренера "Барселони" Хаві контракт до 30 червня 2025 року. Проте зараз команда йде третьою в чемпіонаті Іспанії і легенда клубу близька до звільнення. Як заміна Ернандесу розглядається головний тренер "Жирони" Мічел Санчес.
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