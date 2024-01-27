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Клопп влітку очолить легендарний клуб із Іспанії

27 січня 2024 12:00
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Агабекян Карен
редактор
Клопп влітку очолить легендарний клуб із Іспанії
Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп. Фото: Liverpool FC/Handout via REUTERS
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Наступного літа 56-річний Юрген Клопп залишить посаду головного тренера "Ліверпуля". Тому на фахівця вишикувалася черга з претендентів.

Одним із таких клубів стала каталонська "Барселона", де незадоволені роботою Хаві Ернандеса, повідомив портал Sport.es.

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Хаві може залишити "Барселону" Фото: REUTERS/Juan Medina

Клоппа розглядають у клубі, який він громив

Джерела повідомили, що президент "Барселони" давно мріє про запрошення Клоппа. Він хоче цього тренера, всупереч баченню гри німецького спеціаліста, яке відрізняється від філософії синьо-гранатових.

Після того, як Клопп оголосив про звільнення з "Ліверпуля", Лапорта спробує вийти на зв'язок з тренером і переконати його перейти до "Барселони".

Зазначимо, що у чинного тренера "Барселони" Хаві контракт до 30 червня 2025 року. Проте зараз команда йде третьою в чемпіонаті Іспанії і легенда клубу близька до звільнення. Як заміна Ернандесу розглядається головний тренер "Жирони" Мічел Санчес.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

"Барселона" звільнить Хаві і вже обрала нового тренера.

Карло Анчелотті попросив повернути до "Реала" володаря Золотого м'яча.

"Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилася з новим тренером.

Трубін розповів, чому Довбик і Циганков досягли успіху в Іспанії.

футбол
Барселона
Ліверпуль
Хаві Ернандес
Юрген Клопп

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