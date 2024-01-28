Хто очолить Барселону — названо п'ять кандидатів на зміну Хаві
У 22-му турі чемпіонату Іспанії каталонська "Барселона" несподівано програла "Вільярреалу" з рахунком 3:5. Після матчу головний тренер каталонців повідомив, що влітку покине команду.
Іспанський портал Sport.es опублікував список п'ятьох кандидатів на посаду головного тренера "Барселони".
Хто може змінити Хаві у "Барселоні"
У "Барселоні" зараз розглядають п'ять імен, чотири з яких успішно працюють у своїх клубах.
Найстаршим із опублікованих імен став головний тренер "Реал Сосьєдада" Іманол Альгуасіль — 52 роки.
У ньому можна побачити двох сенсаційних фахівців — 48-річного Мічела Санчеса із "Жирони" та 41-річного Тіаго Мотту з "Болоньї". Обидва фахівці люблять грати в привабливий атакувальний футбол і в каталонському клубі можуть дуже здивувати.
Щодо головного тренера "Жирони" Мічела, то іспанські ЗМІ раніше публікували інформацію про його зустрічі з керівництвом "Барселони".
Двома останніми кандидатами на посаду головного тренера "Барселони" є колишній наставник "Рейнджерс" 48-річний Джованні ван Бронкхорст та 44-річний тренер "Барселони Атлетік" Рафаель Маркес.
Зазначимо, що Мотта, ван Бронкхорст та Маркес є колишніми гравцями "Барселони".
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