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Хто очолить Барселону — названо п'ять кандидатів на зміну Хаві

28 січня 2024 16:22
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Агабекян Карен
редактор
Хто очолить Барселону — названо п'ять кандидатів на зміну Хаві
Мічел Санчес та Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 22-му турі чемпіонату Іспанії каталонська "Барселона" несподівано програла "Вільярреалу" з рахунком 3:5. Після матчу головний тренер каталонців повідомив, що влітку покине команду.

Іспанський портал Sport.es опублікував список п'ятьох кандидатів на посаду головного тренера "Барселони".

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Хаві Ернандес
Хаві Ернандес залишить рідну команду. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Хто може змінити Хаві у "Барселоні"

У "Барселоні" зараз розглядають п'ять імен, чотири з яких успішно працюють у своїх клубах.

Найстаршим із опублікованих імен став головний тренер "Реал Сосьєдада" Іманол Альгуасіль — 52 роки.

У ньому можна побачити двох сенсаційних фахівців — 48-річного Мічела Санчеса із "Жирони" та 41-річного Тіаго Мотту з "Болоньї". Обидва фахівці люблять грати в привабливий атакувальний футбол і в каталонському клубі можуть дуже здивувати.

Щодо головного тренера "Жирони" Мічела, то іспанські ЗМІ раніше публікували інформацію про його зустрічі з керівництвом "Барселони".

Двома останніми кандидатами на посаду головного тренера "Барселони" є колишній наставник "Рейнджерс" 48-річний Джованні ван Бронкхорст та 44-річний тренер "Барселони Атлетік" Рафаель Маркес.

Зазначимо, що Мотта, ван Бронкхорст та Маркес є колишніми гравцями "Барселони".

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

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футбол
Барселона
Іспанська Ла Ліга
Хаві Ернандес
Мічел Санчес

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