Хаві оголосив про звільнення з Барселони після принизливої поразки

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Pablo Morano

У 22-му турі чемпіонату Іспанії каталонська "Барселона" несподівано програла "Вільярреалу" з рахунком 3:5. Цей результат ускладнив команді боротьбу за чемпіонство.

Тому на пресконференції після гри головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес зробив заяву, яка очікувалася протягом останнього місяця. Слова фахівця навів журналіст Фабриціо Романо.

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Що сказав Хаві

Після матчу Хаві повідомив, що покине команду після закінчення цього сезону.

За словами тренера, вони обговорили ситуацію з президентом клубу Жоаном Лапортою і дійшли розуміння того, що клубу потрібні зміни.

"Перш ніж ви почнете ставити мені важливі питання, я хотів би оголосити, що не буду тренером "Барселони" після 30 червня. Дискусії про перспективи клубу були з Лапортою та спортивним відділом. Як пристрасний фанат, я вважаю, що потрібні зміни в динаміці.

На той час я як член клубу вважаю, що розумно завершити свою епоху 30 червня", — сказав Хаві.

Також тренер пообіцяв викластися за відведений йому час, і хоче зробити цей сезон видатним.

"Барселона" в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії поки що перебуває на третьому місці, але "Атлетико", який має таку ж кількість очок, на одну гру менше. Команда відстає на 10 очок від лідируючого "Реала" та на 8 балів від "Жирони".

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