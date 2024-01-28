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Хави объявил об уходе из Барселоны после унизительного поражения

28 января 2024 08:16
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Агабекян Карен
редактор
Хави объявил об уходе из Барселоны после унизительного поражения
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Pablo Morano
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 22-м туре чемпионата Испании каталонская "Барселона" неожиданно проиграла "Вильярреалу" со счетом 3:5. Этот результат осложнил для команды борьбу за чемпионство.

Поэтому на пресс-конференции после игры главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес сделал заявление, которое ожидалось в течение последнего месяца. Слова специалиста привел журналист Фабрицио Романо.

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Что сказал Хави

После матча Хави сообщил, что покинет команду после окончания текущего сезона.

По словам тренера, они обговорили ситуацию с президентом клуба Жоаном Лапортой и пришли к пониманию того, что клубу необходимы изменения.

"Прежде чем вы начнете задавать мне важные вопросы, я хотел бы объявить, что не буду тренером "Барселоны" после 30 июня. Дискуссии о перспективах клуба проходили с Лапортой и спортивным отделом. Как страстный фанат я считаю, что необходимы изменения в динамике.

В то время я как член клуба считаю, что разумно завершить свою эпоху 30 июня", — сказал Хави.

Также тренер пообещал выложиться за отведенное ему время, и он хочет сделать этот сезон выдающимся.

"Барселона" в турнирной таблице чемпионата Испании пока находится на третьем месте, но у имеющего такое же количество очков "Атлетико" на одну игру меньше. Команда отстает на 10 очков от лидирующего "Реала" и на 8 баллов от "Жироны".

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.

футбол
Барселона
Испанская Ла Лига
Хави Эрнандес
Вильярреал

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