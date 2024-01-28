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Кто возглавит Барселону — названы пять кандидатов на смену Хави

28 января 2024 16:22
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Агабекян Карен
редактор
Кто возглавит Барселону — названы пять кандидатов на смену Хави
Мичел Санчес и Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 22-м туре чемпионата Испании каталонская "Барселона" неожиданно проиграла "Вильярреалу" со счетом 3:5. После матча главный тренер каталонцев сообщил, что летом покинет команду.

Испанский портал Sport.es опубликовал список пяти кандидатов на должность главного тренера "Барселоны".

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Хави Эрнандес
Хави Эрнандес покинет родную команду. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Кто может сменить Хави в "Барселоне"

В "Барселоне" сейчас рассматривают пять имен, четыре из которых успешно работают в своих клубах.

Самым старшим из опубликованных имен стал главный тренер "Реал Сосьедада" Иманол Альгуасиль — 52 года.

В нем можно увидеть двух сенсационных специалистов — 48-летний Мичел Санчес из "Жироны" и 41-летний Тиаго Мотта из "Болоньи". Оба специалиста любят играть в привлекательный атакующий футбол и в каталонском клубе могут сильно удивить.

Относительно главного тренера "Жироны" Мичела, то испанские СМИ ранее публиковали информацию об его встречах с руководством "Барселоны".

Двумя последними кандидатами на должность главного тренера "Барселоны" являются бывший наставник "Рейнджерс" 48-летний Джованни ван Бронкхорст и 44-летний тренер "Барселоны Атлетик" Рафаэль Маркес.

Отметим, что Мотта, ван Бронкхорст и Маркес являются бывшими игроками "Барселоны".

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.

футбол
Барселона
Испанская Ла Лига
Хави Эрнандес
Мичел Санчес

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