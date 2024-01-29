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Артета уйдет из Арсенала в конце сезона — он возглавит другой известный клуб

29 января 2024 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артета уйдет из Арсенала в конце сезона — он возглавит другой известный клуб
Микель Артета во время матча "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" тоже может остаться без главного тренера в конце сезона. Появились слухи о досрочном уходе из клуба Микеля Артеты. 

Наставник "канониров" решил последовать примеру Юргена Клоппа, сообщает Sport.es

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Микель Артета официально не заявлял о желании уйти из "Арсенала", однако появились слухи о его досрочном увольнении из лондонского клуба по итогам нынешнего сезона. Контракт испанского специалиста действует до лета 2025 года, однако 41-летний наставник решил попробовать силы в другом клубе. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес в "Барселоне". Фото: REUTERS/Vincent West

Куда уйдет Микель Артета 

Согласно версии испанских журналистов, главный тренер "Арсенала" перейдет в каталонскую "Барселону". Это не чужой клуб для Микеля Артеты. Он является воспитанником "сине-гранатовых" и выступал на "Камп Ноу" в качестве футболиста несколько лет до ухода в шотландский "Рейнджерс" в 2002 году. 

Журналисты сообщают, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта предоставит Микелю Артете полную свободу действий в команде. Каталонский клуб не может позволить себе активную трансферную кампанию, однако у Артеты есть идеи, которые помогут "сине-гранатовым" вернуться на путь побед. 

Нынешний тренер "Барселоны" Хави Эрнандес уйдет из клуба летом 2024 года. Наставник, который выиграл с командой испанскую Ла Лигу в прошлом сезоне, откажется от восьми миллионов евро. Его будущее пока неизвестно. 

Напомним, Клопп возглавит "Баварию" — Нойер назвал причину. Однако есть и другой претендент на немецкого наставника. 

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спорт
футбол
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