Лідер Манчестер Сіті зрадив дружину, згодом зворушливо вибачився

Гравці "Манчестер Сіті" у матчі з "Тоттенгемом". Фото: REUTERS/David Klein

Захисник збірної Англії та "Манчестер Сіті" Кайл Вокер опинився в епіцентрі скандалу. Його сімейне життя виявилося предметом обговорення всього Туманного Альбіону.

Вокер зрадив свою дружину, після чого почав публічно каятися, повідомляє The Sun.

Читайте також:

У Кайла Вокера з "Манчестер Сіті" виникли проблеми, які не пов'язані з кар'єрою футболіста. Британські репортери розкрили факт зради гравця його дружини Енн Кіллнер, з якою захисник збірної Англії виховує спільних дітей. Буквально відразу стало відомо про те, що це не перший випадок у біографії спортсмена.

Кайл Вокер під час тренування. Фото: REUTERS/David Klein

Зради Вокера

Розслідування британських журналістів з'ясувало, що Кайл Вокер систематично зраджував Енн Кіллнер як мінімум останні кілька років. Це траплялося під час поїздок футболістів "Манчестер Сіті" на матчі до інших країн, під час святкування перемоги у Лізі чемпіонів, а одного разу Вокер зрадив дружину з її подругою.

Кіллнер вигнала футболіста з дому. Кайл змушений жити в одного зі своїх родичів. Йому виділили окрему кімнату з диваном. При цьому Вокер не залишає надій повернутися до себе додому та відновити стосунки з дружиною.

Футболіст "Манчестер Сіті" виступив на кількох телевізійних шоу, в яких публічно покаявся і заявив, що любить Енн Кіллнер. Кайл Вокер вважає, що поводився неприпустимо, "здійснив помилку" і не хоче, щоб його синові хтось інший читав казки перед сном.

У сезоні 2023/2024 Кайл Вокер зіграв за "Манчестер Сіті" 28 матчів у всіх турнірах і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, Артета піде з "Арсенала" наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб.

Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте існує й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" — вже відоме ім'я нового тренера.