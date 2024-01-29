Лидер Манчестер Сити изменил жене, впоследствии трогательно извинился

Игроки "Манчестер Сити" в матче с "Тоттенхэмом". Фото: REUTERS/David Klein

Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер оказался в эпицентре скандала. Его семейная жизнь оказалась предметом обсуждения всего Туманного Альбиона.

Уокер изменил своей жене, после чего принялся публично каяться, сообщает The Sun.

Читайте также:

У Кайла Уокера из "Манчестер Сити" появились проблемы, которые не связаны с карьерой футболиста. Британские репортеры раскрыли факт измены игрока его супруге Энн Киллнер, с которой защитник сборной Англии воспитывает общих детей. Буквально сразу же стало известно о том, что это не первый случай в биографии спортсмена.

Кайл Уокер во время тренировки. Фото: REUTERS/David Klein

Измены Уокера

Расследование британских журналистов выяснило, что Кайл Уокер систематически изменял Энн Киллнер как минимум в последние несколько лет. Это случалось во время поездок футболистов "Манчестер Сити" на матчи в другие страны, во время празднования победы в Лиге чемпионов, а однажды Уокер изменил супруге с ее подругой.

Киллнер выгнала футболиста из дома. Кайл вынужден жить у одного из своих родственников. Ему выделили отдельную комнату с диваном. При этом Уокер не оставляет надежд вернуться к себе домой и восстановить отношения с женой.

Футболист "Манчестер Сити" выступил на нескольких телевизионных шоу, в которых публично покаялся и заявил, что любит Энн Киллнер. Кайл Уокер считает, что вел себя недопустимо, "совершил ошибку" и не хочет, чтобы его сыну кто-то другой читал сказки перед сном.

В сезоне 2023/2024 Кайл Уокер сыграл за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Напомним, Артета уйдет из "Арсенала" в конце сезона — он возглавит другой известный клуб.

Клопп возглавит "Баварию" — Нойер назвал причину. Однако есть и другой претендент на немецкого наставника.

После прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Гвардиола уйдет из "Манчестер Сити" — уже известно имя нового тренера.