Мудрика пригласят в известный европейский клуб при одном важном условии

Мудрик убегает от защитников "Престона". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Полузащитник сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик начнет следующий сезон в другом клубе. Молодому футболисту придется даже сменить чемпионат.

Мудриком интересуются сразу несколько известных клубов, сообщает Daily Mail.

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Мудрик на разминке "Челси". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Где продолжит карьеру Мудрик

За прогрессом 23-летнего украинского футболиста следят дортмундская "Боруссия" и миланский "Интер". Но если немцы хотят взять Мудрика в аренду, то "нерадзурри" нацелены на полноценный трансфер Михаила. Итальянцы рассчитывают на то, что стоимость игрока снизится как минимум до 50 млн, и "Челси" согласится продать вингера, чтобы покрыть часть своих убытков.

Руководство "синих" может согласиться продать игрока, если он не понадобится новому тренерскому штабу английской команды. Пока не известно, что может возглавить "Челси" после отставки Маурисио Почеттино.

После 21 поединка "синие" занимают девятое место в турнирной таблице. Михаил Мудрик сыграл в этом сезоне 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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