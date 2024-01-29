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Мудрика пригласят в известный европейский клуб при одном важном условии

29 января 2024 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрика пригласят в известный европейский клуб при одном важном условии
Мудрик убегает от защитников "Престона". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик начнет следующий сезон в другом клубе. Молодому футболисту придется даже сменить чемпионат. 

Мудриком интересуются сразу несколько известных клубов, сообщает Daily Mail

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Михаил Мудрик
Мудрик на разминке "Челси". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Где продолжит карьеру Мудрик 

За прогрессом 23-летнего украинского футболиста следят дортмундская "Боруссия" и миланский "Интер". Но если немцы хотят взять Мудрика в аренду, то "нерадзурри" нацелены на полноценный трансфер Михаила. Итальянцы рассчитывают на то, что стоимость игрока снизится как минимум до 50 млн, и "Челси" согласится продать вингера, чтобы покрыть часть своих убытков. 

Руководство "синих" может согласиться продать игрока, если он не понадобится новому тренерскому штабу английской команды. Пока не известно, что может возглавить "Челси" после отставки Маурисио Почеттино. 

После 21 поединка "синие" занимают девятое место в турнирной таблице. Михаил Мудрик сыграл в этом сезоне 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, "Реал" сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин. 

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