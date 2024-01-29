Реал сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридский "Реал" сделал трансфер "на будущее". Столичный испанский клуб подписал контракт с молодым украинским вратарем.

Илья Волошин получил шанс тренироваться с основным составом "Реала", сообщает Relevo.

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Андрей Лунин пока не принял причины о своем будущем. Он может уйти из "Реала" в конце нынешнего сезона. Однако даже если это случится, в мадридской команде остается еще один украинский голкипер.

Илья Волошинв составе "Райо Махадаонда". Фото: rayomajadahonda

Что известно про Илью Волошина

Воспитанник днепропетровского футбола переехал в Испанию в 2022 году. В последнее время он защищал цвета клуба "Райо Махадаонда", однако еще в прошлом году на украинца обратил внимание "Реал".

Илья Волошин подписал контракт с "королевским клубом" и присоединится к нему в конце сезона. Спортивная пресса сравнивает украинского голкипера с бывшим вратарем сборной Испании Давидом Де Хеа. Рост 17-летнего Волошина составляет более двух метров, он хорошо играет ногами и обладает молниеносной реакцией.

В сезоне 2023/2024 Илья Волошин провел 11 матчей. В восьми из них украинец сохранял свои ворота в неприкосновенности. Голкипер признавался, что его вдохновляет пример Андрея Лунина.

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