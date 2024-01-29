Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реал сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин arrow

Реал сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин

29 января 2024 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" сделал трансфер "на будущее". Столичный испанский клуб подписал контракт с молодым украинским вратарем.

Илья Волошин получил шанс тренироваться с основным составом "Реала", сообщает Relevo.

Читайте также:

Андрей Лунин пока не принял причины о своем будущем. Он может уйти из "Реала" в конце нынешнего сезона. Однако даже если это случится, в мадридской команде остается еще один украинский голкипер. 

Илья Волошин
Илья Волошинв составе "Райо Махадаонда". Фото: rayomajadahonda

Что известно про Илью Волошина 

Воспитанник днепропетровского футбола переехал в Испанию в 2022 году. В последнее время он защищал цвета клуба "Райо Махадаонда", однако еще в прошлом году на украинца обратил внимание "Реал". 

Илья Волошин подписал контракт с "королевским клубом" и присоединится к нему в конце сезона. Спортивная пресса сравнивает украинского голкипера с бывшим вратарем сборной Испании Давидом Де Хеа. Рост 17-летнего Волошина составляет более двух метров, он хорошо играет ногами и обладает молниеносной реакцией. 

В сезоне 2023/2024 Илья Волошин провел 11 матчей. В восьми из них украинец сохранял свои ворота в неприкосновенности. Голкипер признавался, что его вдохновляет пример Андрея Лунина. 

Напомним, Артета уйдет из "Арсенала" в конце сезона — он возглавит другой известный клуб. 

Клопп возглавит "Баварию" — Нойер назвал причину. Однако есть и другой претендент на немецкого наставника. 

После прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ

Гвардиола уйдет из "Манчестер Сити" — уже известно имя нового тренера

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Андрей Лунин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме