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Ворскла хочет подписать переговоры с игроком из Реала — что известно

28 января 2024 18:00
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Агабекян Карен
редактор
Ворскла хочет подписать переговоры с игроком из Реала — что известно
Вице-президент полтавского клуба Олег Лысак. Фото: ФК "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В полтавской "Ворскле" намерены до окончания тренировочного сбора подписать новичков. Просматривают в основном иностранцев.

Об этом в комментарии Espreso.tv сообщил вице-президент полтавского клуба Олег Лысак.

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По словам Лысака, "Ворскла" ведет переговоры с потенциальными новичками. В их числе воспитанник мадридского "Реала", имя которого не называют.

При этом команда рассматривает игроков из Албании, среди которых футболисты молодежной сборной, и одного поляка.

"И из Албании будут игроки, и из молодежной сборной Албании. На сегодняшний день есть поляк. Также ведем переговоры с одним из воспитанников школы мадридского "Реала". Посмотрим, насколько будет возможным их подписать", — сказал Лысак.

Ранее "Ворсклу" возглавил Сергей Долганский, сменивший ушедшего в "Металлист 1925" Виктора Скрипника.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

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"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

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