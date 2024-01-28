Ворскла хочет подписать переговоры с игроком из Реала — что известно

Вице-президент полтавского клуба Олег Лысак. Фото: ФК "Ворскла"

В полтавской "Ворскле" намерены до окончания тренировочного сбора подписать новичков. Просматривают в основном иностранцев.

Об этом в комментарии Espreso.tv сообщил вице-президент полтавского клуба Олег Лысак.

Читайте также:

"Ворскла" ожидает усиления состава

По словам Лысака, "Ворскла" ведет переговоры с потенциальными новичками. В их числе воспитанник мадридского "Реала", имя которого не называют.

При этом команда рассматривает игроков из Албании, среди которых футболисты молодежной сборной, и одного поляка.

"И из Албании будут игроки, и из молодежной сборной Албании. На сегодняшний день есть поляк. Также ведем переговоры с одним из воспитанников школы мадридского "Реала". Посмотрим, насколько будет возможным их подписать", — сказал Лысак.

Ранее "Ворсклу" возглавил Сергей Долганский, сменивший ушедшего в "Металлист 1925" Виктора Скрипника.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец.

"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.

Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.