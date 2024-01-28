Ворскла хоче підписати переговори з гравцем з Реала — що відомо
У полтавській "Ворсклі" мають намір до закінчення тренувального збору підписати новачків. Переглядають переважно іноземців.
Про це у коментарі Espreso.tv повідомив віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак.
"Ворскла" очікує на посилення складу
За словами Лисака, "Ворскла" веде переговори з потенційними новачками. Серед них вихованець мадридського "Реала", ім'я якого не називають.
При цьому команда розглядає гравців з Албанії, серед яких футболісти молодіжної збірної та одного поляка.
"І з Албанії будуть гравці, і з молодіжної збірної Албанії. На сьогоднішній день є поляк. Також ведемо переговори з одним із вихованців школи мадридського "Реала". Подивимося, наскільки буде можливим їх підписати", — сказав Лисак.
Раніше "Ворсклу" очолив Сергій Долганський, який змінив Віктора Скрипника, бо той пішов у "Металіст 1925".
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