Ворскла хоче підписати переговори з гравцем з Реала — що відомо

Віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак. Фото: ФК "Ворскла"

У полтавській "Ворсклі" мають намір до закінчення тренувального збору підписати новачків. Переглядають переважно іноземців.

Про це у коментарі Espreso.tv повідомив віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак.

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За словами Лисака, "Ворскла" веде переговори з потенційними новачками. Серед них вихованець мадридського "Реала", ім'я якого не називають.

При цьому команда розглядає гравців з Албанії, серед яких футболісти молодіжної збірної та одного поляка.

"І з Албанії будуть гравці, і з молодіжної збірної Албанії. На сьогоднішній день є поляк. Також ведемо переговори з одним із вихованців школи мадридського "Реала". Подивимося, наскільки буде можливим їх підписати", — сказав Лисак.

Раніше "Ворсклу" очолив Сергій Долганський, який змінив Віктора Скрипника, бо той пішов у "Металіст 1925".

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