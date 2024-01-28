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Ворскла хоче підписати переговори з гравцем з Реала — що відомо

28 січня 2024 18:00
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Агабекян Карен
редактор
Ворскла хоче підписати переговори з гравцем з Реала — що відомо
Віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак. Фото: ФК "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У полтавській "Ворсклі" мають намір до закінчення тренувального збору підписати новачків. Переглядають переважно іноземців.

Про це у коментарі Espreso.tv повідомив віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак.

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За словами Лисака, "Ворскла" веде переговори з потенційними новачками. Серед них вихованець мадридського "Реала", ім'я якого не називають.

При цьому команда розглядає гравців з Албанії, серед яких футболісти молодіжної збірної та одного поляка.

"І з Албанії будуть гравці, і з молодіжної збірної Албанії. На сьогоднішній день є поляк. Також ведемо переговори з одним із вихованців школи мадридського "Реала". Подивимося, наскільки буде можливим їх підписати", — сказав Лисак.

Раніше "Ворсклу" очолив Сергій Долганський, який змінив Віктора Скрипника, бо той пішов у "Металіст 1925".

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

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