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Реал зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін

29 січня 2024 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" зробив трансфер "на майбутнє". Столичний іспанський клуб підписав контракт із молодим українським воротарем.

Ілля Волошин отримав шанс тренуватися з основним складом "Реала", повідомляє Relevo.

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Андрій Лунін поки що не прийняв причин про своє майбутнє. Він може піти з "Реала" наприкінці цього сезону. Однак, навіть якщо це станеться, в мадридській команді залишається ще один український голкіпер.

Ілля Волошин
Ілля Волошин у складі "Райо Махадаонда". Фото: rayomajadahonda

Що відомо про Іллю Волошина

Вихованець дніпропетровського футболу переїхав до Іспанії у 2022 році. Останнім часом він захищав кольори клубу "Райо Махадаонда", проте ще минулого року на українця звернув увагу "Реал".

Ілля Волошин підписав контракт із "королівським клубом" і приєднається до нього наприкінці сезону. Спортивна преса порівнює українського голкіпера з колишнім воротарем збірної Іспанії Давідом Де Геа. Зростання 17-річного Волошина становить понад два метри, він добре грає ногами й має блискавичну реакцію.

У сезоні 2023/2024 Ілля Волошин провів 11 матчів. У восьми з них українець зберігав свої ворота у недоторканності. Голкіпер зізнавався, що його надихає приклад Андрія Луніна.

Нагадаємо, Артета піде з "Арсенала" наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб.

Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте існує й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ. 

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спорт
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Андрій Лунін

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