Реал зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридський "Реал" зробив трансфер "на майбутнє". Столичний іспанський клуб підписав контракт із молодим українським воротарем.

Ілля Волошин отримав шанс тренуватися з основним складом "Реала", повідомляє Relevo.

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Андрій Лунін поки що не прийняв причин про своє майбутнє. Він може піти з "Реала" наприкінці цього сезону. Однак, навіть якщо це станеться, в мадридській команді залишається ще один український голкіпер.

Ілля Волошин у складі "Райо Махадаонда". Фото: rayomajadahonda

Що відомо про Іллю Волошина

Вихованець дніпропетровського футболу переїхав до Іспанії у 2022 році. Останнім часом він захищав кольори клубу "Райо Махадаонда", проте ще минулого року на українця звернув увагу "Реал".

Ілля Волошин підписав контракт із "королівським клубом" і приєднається до нього наприкінці сезону. Спортивна преса порівнює українського голкіпера з колишнім воротарем збірної Іспанії Давідом Де Геа. Зростання 17-річного Волошина становить понад два метри, він добре грає ногами й має блискавичну реакцію.

У сезоні 2023/2024 Ілля Волошин провів 11 матчів. У восьми з них українець зберігав свої ворота у недоторканності. Голкіпер зізнавався, що його надихає приклад Андрія Луніна.

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