Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик стал одним из лучших игроков на своей позиции в АПЛ arrow

Мудрик стал одним из лучших игроков на своей позиции в АПЛ

29 января 2024 11:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик стал одним из лучших игроков на своей позиции в АПЛ
Игрок "Челси" Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик все реже появляется на поле в матчах Английской премьер-лиги. При этом есть статистические показатели, которые делают его одним из лучших вингеров в АПЛ.

По одному из показателей, Мудрик оказался в ТОП-5 лиги, сообщил DataMB.

Читайте также:

Мудрик уступил лишь трем футболистам

Согласно статистическими показателями украинский полузащитник "Челси" оказался в пятерке лучших вингеров АПЛ по показателю продвижений мяча за матч.

Показатель продвижения мяча от украинца за 90 минут игрового времени составляет 5,03. По этому показателю Михаил четвертый в чемпионате Англии. Первое место в этом топе занимает бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Жереми Доку — 8,45.

Вингеры с лучшим продвижением мяча в АПЛ:

  1. Жереми Доку — 8,45;
  2. Каору Митома — 6,79;
  3. Каллум Хадсон-Одои — 5,48;
  4. Михаил Мудрик — 5,03;
  5. Алехандро Гарначо — 4,98.

В текущем сезоне Мудрик забил за "Челси" четыре мяча и сделал одну передачу в 23 матчах.

Нагадаємо, Артета піде з "Арсенала" наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб.

Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте існує й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" — вже відоме ім'я нового тренера.

футбол
Михаил Мудрик
Челси
АПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме