Мудрик стал одним из лучших игроков на своей позиции в АПЛ

Игрок "Челси" Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик все реже появляется на поле в матчах Английской премьер-лиги. При этом есть статистические показатели, которые делают его одним из лучших вингеров в АПЛ.

По одному из показателей, Мудрик оказался в ТОП-5 лиги, сообщил DataMB.

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Согласно статистическими показателями украинский полузащитник "Челси" оказался в пятерке лучших вингеров АПЛ по показателю продвижений мяча за матч.

Показатель продвижения мяча от украинца за 90 минут игрового времени составляет 5,03. По этому показателю Михаил четвертый в чемпионате Англии. Первое место в этом топе занимает бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Жереми Доку — 8,45.

Вингеры с лучшим продвижением мяча в АПЛ:

Жереми Доку — 8,45; Каору Митома — 6,79; Каллум Хадсон-Одои — 5,48; Михаил Мудрик — 5,03; Алехандро Гарначо — 4,98.

В текущем сезоне Мудрик забил за "Челси" четыре мяча и сделал одну передачу в 23 матчах.

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