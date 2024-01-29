Мудрик стал одним из лучших игроков на своей позиции в АПЛ
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик все реже появляется на поле в матчах Английской премьер-лиги. При этом есть статистические показатели, которые делают его одним из лучших вингеров в АПЛ.
По одному из показателей, Мудрик оказался в ТОП-5 лиги, сообщил DataMB.
Мудрик уступил лишь трем футболистам
Согласно статистическими показателями украинский полузащитник "Челси" оказался в пятерке лучших вингеров АПЛ по показателю продвижений мяча за матч.
Показатель продвижения мяча от украинца за 90 минут игрового времени составляет 5,03. По этому показателю Михаил четвертый в чемпионате Англии. Первое место в этом топе занимает бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Жереми Доку — 8,45.
Вингеры с лучшим продвижением мяча в АПЛ:
- Жереми Доку — 8,45;
- Каору Митома — 6,79;
- Каллум Хадсон-Одои — 5,48;
- Михаил Мудрик — 5,03;
- Алехандро Гарначо — 4,98.
В текущем сезоне Мудрик забил за "Челси" четыре мяча и сделал одну передачу в 23 матчах.
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