Мудрик став одним із найкращих гравців на своїй позиції в АПЛ

Гравець "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик все рідше з'являється на полі у матчах Англійської прем'єр-ліги. При цьому є статистичні показники, які роблять його одним із найкращих вінгерів в АПЛ.

За одним із показників Мудрик опинився у ТОП-5 ліги, повідомив DataMB.

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Згідно зі статистичними показниками, український півзахисник "Челсі" опинився у п'ятірці найкращих вінгерів АПЛ за показником просування м'яча за матч.

Показник просування м'яча від українця за 90 хвилин ігрового часу становить 5,03. За ним Михайло четвертий у чемпіонаті Англії. Перше місце у цьому топі посідає бельгійський хавбек "Манчестер Сіті" Жеремі Доку — 8,45.

Вінгери з найкращим просуванням м'яча в АПЛ:

Жеремі Доку — 8,45; Каору Мітома — 6,79; Каллум Хадсон-Одої — 5,48; Михайло Мудрік — 5,03; Алехандро Гарначо — 4,98.

У поточному сезоні Мудрик забив за "Челсі" чотири м'ячі та зробив одну передачу у 23 матчах.

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