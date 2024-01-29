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Мудрик став одним із найкращих гравців на своїй позиції в АПЛ

29 січня 2024 11:45
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик став одним із найкращих гравців на своїй позиції в АПЛ
Гравець "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик все рідше з'являється на полі у матчах Англійської прем'єр-ліги. При цьому є статистичні показники, які роблять його одним із найкращих вінгерів в АПЛ.

За одним із показників Мудрик опинився у ТОП-5 ліги, повідомив DataMB.

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Згідно зі статистичними показниками, український півзахисник "Челсі" опинився у п'ятірці найкращих вінгерів АПЛ за показником просування м'яча за матч.

Показник просування м'яча від українця за 90 хвилин ігрового часу становить 5,03. За ним Михайло четвертий у чемпіонаті Англії. Перше місце у цьому топі посідає бельгійський хавбек "Манчестер Сіті" Жеремі Доку — 8,45.

Вінгери з найкращим просуванням м'яча в АПЛ:

  1. Жеремі Доку — 8,45;
  2. Каору Мітома — 6,79;
  3. Каллум Хадсон-Одої — 5,48;
  4. Михайло Мудрік — 5,03;
  5. Алехандро Гарначо — 4,98.

У поточному сезоні Мудрик забив за "Челсі" чотири м'ячі та зробив одну передачу у 23 матчах.

Нагадаємо, Артета піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб.

Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте існує й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють у УАФ.

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" — вже відоме ім'я нового тренера.

футбол
Михайло Мудрик
Челсі
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