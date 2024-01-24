В Англії розкритикували Мудрика та порадили змінити клуб

Михайло Мудрик відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Лондонський "Челсі" розгромив "Міддлсбро" і вийшов у фінал Кубка Англії. Михайло Мудрик провів на полі перший тайм, а вже наступного ранку отримав пораду змінити клуб.

Гра українського футболіста розчарувала експертів та вболівальників, повідомляє Sportskeeda.

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Колишній півзахисник збірної Шотландії Крейг Берлі, який провів у Челсі шість років, розкритикував Михайла Мудрика. "Сині" здобули переконливу перемогу над "Міддлсбро" з рахунком 6:1, проте український хавбек команди не брав участі в гольових атаках.

Михайло Мудрик під час матчу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

"Мудрик повинен піти"

Берлі заявив, що молодий вінгер "Челсі" не здатний посилити команду. На думку експерта, українець зловживає індивідуальними діями та практично не загострює гру біля воріт суперників.

"Абсолютно не вірю в те, що Мудрик розкриє в "Челсі" свій потенціал. Все, що він робить на полі, викликає щире здивування. Фактично команда грає в меншості, бо Михайло не приносить користі. Українець намагається все робити на величезній швидкості, але у нього нічого не виходить", — заявив Крейг Берлі.

Експерт порадив Мудрику або з подвоєною енергією працювати на тренуваннях та змінити підхід до дій на полі, або змінити клуб.

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 22 поєдинки у всіх турнірах. Він забив чотири голи та зробив дві результативні передачі.

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